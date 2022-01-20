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    Ивуарийцы огорчат Алжир?

    Кот-д’Ивуар — Алжир. Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Кубок африканских наций, 20 января 2022 года

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    Себастьен Аллер
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Алжиром в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа E 20 Января 2022 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2021. Группа E
    •  Кот-д Ивуар 19:00 Алжир Алжир
  • Алжир
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    Кот-д’Ивуар

    Эта команда на Кубке африканских наций изначально считалась одним из фаворитов. Однако ивуарийцы пока еще не обеспечили себе даже выход в плей-офф.

    Впрочем, сейчас Кот-д’Ивуар лидирует в группе Е с 4 очками. Но играть ведь придется против сверхмотивированных алжирцев.

    В предыдущем туре ивуарийцы упустили вернейшую победу. В матче со Сьерра-Леоне Кот-д’Ивуар пропустил в самом эндшпиле (2:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Алжиром для ивуарийцев проходят довольно успешно. Из пяти последних поединков команда из Берега Слоновой Кости выиграла дважды, уступив лишь однажды, да и то в овертайме.

    Алжир

    Сборная Алжира пока замыкает турнирную таблицу своего квартета. Лишь один набранный балл и разница мячей 0:1 — таковы невеселые реалии одного из фаворитов турнира.

    Теперь алжирцам нужно активно атаковать. Рияд Марез и компания сами загнали себя в такую ситуацию, и из нее нужно выбираться.

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  • Вчера

    • В предыдущем своем поединке турнира Алжир сенсационно уступил Экваториальной Гвинее (0:1). А до того команда не сумела одолеть Сьерра-Леоне (0:0).

    Алжирцы пока не забили ни одного мяча. Впрочем, есть все основания предполагать, что Софьян Фегули и Ясин Браими с тем же Марезом будут бороться до конца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 2.40, на ничью за 3.10, а на Кот-д’Ивуар — за 3.25.

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    Кот-д’Ивуар еще не обеспечил себе выход в плей-офф, и наверняка сыграет на максимуме своих возможностей.

    Алжир имеет проблемы с реализацией, к тому же вряд ли игроки команды восстановились психологически после двух неудачных стартовых матчей.

    Ивуарийцы по игре выглядят сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа Кот-д’Ивуара с коэффициентом 3.25.

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    Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы огорчат Алжир?
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