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    «Милан» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Италии, 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Дженоа»
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    Андрей Шевченко
    В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своем поле примет «Дженоа». Поединок состоится 13 января, начало — в 23:00 по мск. «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милан»

    «Милан» в данном розыгрыше Кубка Италии еще не проводил матчей. Этот раунд станет для команды первым. В прошлом сезоне они добрался до 1/4, где проиграл «Интеру».

    К данной игре «россонери» подходят с серией из трех викторий подряд, где каждый раз они забивали минимум три мяча. Причем все эти поединки пришлись на чемпионат страны.

    Несколько дней тому назад коллектив Пиоли разгромил на выезде «Венецию» со счетом 3:0, а перед этим выиграл 3:1 дома у «Ромы» и 4:2 в гостях у «Эмполи».

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    В турнирной таблице Серии А «Милан» на текущий момент находится на второй строке. У него на счету 48 баллов и отставание от первого «Интера» в пункт.

    «Дженоа»

    А вот «Дженоа» в данном розыгрыше Кубка Италии преодолел уже два раунда. Коллектив из Генуи в них поочередно в родных стенах справился с «Перуджей» 3:2 и «Салернитаной» 1:0.

    У «грифонов» за последние 19 матчей с учетом всех турниров числится только одна победа. Накануне же они уступили дома «Специи» со счетом 0:1 в рамках Серии А.

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    • Перед этим коллектив Шевченко дважды подряд сыграл вничью, поочередно поделив очки в играх чемпионата с «Аталантой» 0:0 дома и с «Сассуоло» 1:1 на выезде.

    «Дженоа» в турнирной таблице итальянского первенства находится на предпоследнем месте, имея на счету 12 очков, и отстает от безопасной строки на пять пунктов.

    За последние пять очных встреч данных клубов трижды сильнее был «Милан», одну встречу выиграл «Дженоа» и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.33, победа «Дженоа» — 8.70, ничья — 5.30.

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    Проход: «Милана» — 1.15; «Дженоа» — 5.50.

    Не секрет, что «Милан» больше внимание уделяет чемпионату страны, поэтому в Кубке наверняка сыграет ближайшим резервом, что даст некоторый шанс гостям, ну по крайней мере хоть забить гол.

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    «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. Подопечные Шевченко хоть раз огорчат его бывший клуб
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