Коэффициенты на матч Атлетико — Атлетик
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне пожинает плоды триумфа прошлого сезона. Нынче «матрасники» едва ли считаются конкурентами «Реала» в борьбе за чемпионство.
«Атлетико» в минувшем туре Примеры добыл лишь один пункт. Битва с «Вильярреалом» (2:2) была увлекательной, и завершилась со счетом 2:2.
Правда, вряд ли «матрасников» устроит нынешнее 4 место. Причем отставание от второй позиции составляет уже 11 очков.
С «Атлетиком» «матрасники» в последнее время играют довольно сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь дважды, уступив один раз.
«Атлетик»
«Атлетик» в нынешнем сезоне играет в своем привычном ритме. Баски надежны в обороне, и сейчас находятся на скромном 9 месте в Примере.
Правда, атака команды не блещет, и это мягко сказано. В 21 поединке Примеры баски сумели забить лишь 20 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Атлетик» вновь не забил, но и не пропустил в свои ворота. Правда, ничью с «Алавесом» можно считать негативным результатом.
Наверняка на матчи Суперкубка Испании баски будут мотивированы по-особенному. Тем более, у команды действующая серия из трех матчей без поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.85, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 4.00.
«Атлетико» традиционно сложно играет с басками.
Команда из Бильбао
Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.