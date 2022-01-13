ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛДесять главных интриг топ-5 европейских лиг Душан ВлаховичВлахович вырос до топ-уровня. Где он может продолжить карьеру? Диего Форлан празднует свой первый гол в АПЛПервые шаги в европейском футболе. Как Форлан покорял Англию с «Ман Юнайтед»
  • 18:12
    • Сборная Мали выиграла у Туниса на Кубке Африки
  • 16:39
    • ЦСКА близок к аренде игрока «Лилля» Языджи
  • 16:01
    • «Бавария» продлила контракт с Команом
    Все новости спорта

    Баски огорошат «матрасников»?

    «Атлетико» — «Атлетик». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Суперкубка Испании 13 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Суперкубок Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Атлетик
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Кунья
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Суперкубок 13 Января 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •

    Коэффициенты на матч Атлетико — Атлетик

  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 4.45
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    Команда Диего Симеоне пожинает плоды триумфа прошлого сезона. Нынче «матрасники» едва ли считаются конкурентами «Реала» в борьбе за чемпионство.

    «Атлетико» в минувшем туре Примеры добыл лишь один пункт. Битва с «Вильярреалом» (2:2) была увлекательной, и завершилась со счетом 2:2.

    Правда, вряд ли «матрасников» устроит нынешнее 4 место. Причем отставание от второй позиции составляет уже 11 очков.

    Все прогнозы на футбол

    С «Атлетиком» «матрасники» в последнее время играют довольно сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь дважды, уступив один раз.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне играет в своем привычном ритме. Баски надежны в обороне, и сейчас находятся на скромном 9 месте в Примере.

    Правда, атака команды не блещет, и это мягко сказано. В 21 поединке Примеры баски сумели забить лишь 20 мячей.

  • Первые шаги в европейском футболе. Как Форлан покорял Англию с «Ман Юнайтед»
  • Даже те, кто внимательно следили за Диего Форланом, расходятся во мнении, был ли он действительно хорош в «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата «Атлетик» вновь не забил, но и не пропустил в свои ворота. Правда, ничью с «Алавесом» можно считать негативным результатом.

    Наверняка на матчи Суперкубка Испании баски будут мотивированы по-особенному. Тем более, у команды действующая серия из трех матчей без поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.85, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 4.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Атлетико» традиционно сложно играет с басками.

    Команда из Бильбао имеет монолитные оборонительные тылы.

    Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.60
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.89
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Контавейт — Жабер
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Хачанов — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Юбэнкс
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. Баски огорошат «матрасников»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры