«Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне пожинает плоды триумфа прошлого сезона. Нынче «матрасники» едва ли считаются конкурентами «Реала» в борьбе за чемпионство.

«Атлетико» в минувшем туре Примеры добыл лишь один пункт. Битва с «Вильярреалом» (2:2) была увлекательной, и завершилась со счетом 2:2.

Правда, вряд ли «матрасников» устроит нынешнее 4 место. Причем отставание от второй позиции составляет уже 11 очков.

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С «Атлетиком» «матрасники» в последнее время играют довольно сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь дважды, уступив один раз.

«Атлетик»

«Атлетик» в нынешнем сезоне играет в своем привычном ритме. Баски надежны в обороне, и сейчас находятся на скромном 9 месте в Примере.

Правда, атака команды не блещет, и это мягко сказано. В 21 поединке Примеры баски сумели забить лишь 20 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Атлетик» вновь не забил, но и не пропустил в свои ворота. Правда, ничью с «Алавесом» можно считать негативным результатом.

Наверняка на матчи Суперкубка Испании баски будут мотивированы по-особенному. Тем более, у команды действующая серия из трех матчей без поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.85, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 4.00.

«Атлетико» традиционно сложно играет с басками.

Команда из Бильбао имеет монолитные оборонительные тылы .

Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.