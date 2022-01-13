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    «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?

    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз, ставки (к. 2.15) на футбол, Суперкубок Испании, 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Атлетик»
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    Жоау Фелиш
    13 января в Рияде состоится матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» и «Атлетик». Игра начнется в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико»

    Похоже, что непростой период у «Атлетико» позади. С января команда Симеоне перестала проигрывать, хотя ранее потерпела 3 поражения подряд. На данный момент у столичного коллектива две победы и ничья в серии.

    «Атлетико» 2 января выиграл у «Райо Вальекано» 2:0. После этого была победа в Кубке Испании над «Райо Махадаонда» с результатом 5:0.

    Непростая игра вышла с «Вильярреалом» в Примере, которая завершилась со счетом 2:2. Причем «матрасников» пришлось спасаться от поражения. Решающий мяч забил Жоффрей Кондогбиа.

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    Принять участие в матче не сможет Антуан Гризманн. Также не сыграет Стефан Савич. Оба футболиста травмированы.

    «Атлетик»

    «Атлетик» является победителем прошлого розыгрыша Суперкубка Испании. В финале они обыграли «Барселону» (3:2 ДВ).

    К этому матчу «баски» подошли с серией без поражений. У них две победы и ничья, как и у соперника. Серия началась 3 января с победы над «Осасуной» со счетом 3:1 в матче Примеры. 6 января «Атлетик» прошел в 1/16 Кубка Испании, одолев «Манчу» 2:0.

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  • 10/01/2022

    • 9 января «Атлетик» провел последний поединок. В рамках 20 тура Примеры коллектив сыграл с «Алавесом». В игре была зафиксирована нулевая ничья.

    Юрий Бершиш, Асьер Вильялибре и Унаи Нуньес — футболисты, которые не сыграют у представителей Бильбао.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у «Атлетико» больше шансов на победу. На него дают 1.96. На победу «Атлетика» предлагают коэффициент 4.30. Ничья оценивается котировкой 3.40.

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    Это будет непростой матч для обеих команд. Возможно, что из-за принципиальности встречи результат будет не очень большим, особенно, если учитывать результат прошлого очного поединка. В сентябре соперники разошлись нулевой ничьей.

    Можно попробовать вариант со ставкой на тотал меньше 2. На него букмекеры предлагают коэффициент 2.15.

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    «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
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