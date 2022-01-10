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    Будет ли матч в Стамбуле результативным?

    «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз (к. 2.23) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 10 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Адана Демирспор»
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    Месут Озил
    В матче 20 тура чемпионата Турции «Фенербахче» примет «Адана Демирспор» на стадоне «Улкер» (Стамбул). Начало поединка в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    Хозяева входят в четверку лучших команд лиги. С 32 очками на счету они занимают 4 место, которое дает путевку в Лигу конференций.

    «Фенербахче» к этому матчу побеждал не очень много. Только в прошлом туре ему удалось прервать 3-матчевую безвыигрышную серию. «Желтые канарейки» всухую победили «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0.

    Ранее команда проиграла «Газиантепу» 2:3 и дважды сыграла вничью — с «Бешикташем» (2:2) и «Карагюмрюком» (1:1).

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    В 9 домашних поединках сезонах Суперлиги «Фенербахче» одержал 5 побед и всего лишь один раз потерпел поражение.

    «Адана Демирспор»

    Гости очень близко располагаются к зоне еврокубков. У них на 2 пункта меньше, чем у хозяев и занимают они 7 место. При этом их результаты в последнее время очень даже неплохие.

    В четырех последних турах команда одержала 3 победы. За отрезок в пять матчей коллектив набрал 10 очков и вышел на третье место по этому показателю.

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    • Серия началась с победы над «Гиресунспором» со счетом 1:0. После этого «Адана Демирспор» обыграл «Аланьяспор» 3:1.

    В конце декабря у команды была победа над «Галатасараем» с результатом 2:0, а также она разошлась ничьей с «Гезтепе» (1:1), добыв выездное очко.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом встречи является «Фенербахче», победу которого букмекеры выставили с котировкой 1.78. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70. Победа «Адана Демирспора» выставлена с коэффициентом 4.50.

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    В этом сезоне «Фенербахче» уже раз обыгрывал данного соперника. Было это в начале турнира на выезде со счетом 1:0.

    На этот раз «Адана» подходит к матчу с хорошими результатами и, возможно, что гостям удастся доставить хозяевам проблем. Так как «Фенербахче» фаворит, предлагаем поставить на 1Х, но с учетом тотала. Хорошая форма гостей может вылиться в результативный поединок. Ставка — 1Х и ТБ 2.5 за 2.23.

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    «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли матч в Стамбуле результативным?
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