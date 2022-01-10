В матче 20 тура чемпионата Турции «Фенербахче» примет «Адана Демирспор» на стадоне «Улкер» (Стамбул). Начало поединка в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Хозяева входят в четверку лучших команд лиги. С 32 очками на счету они занимают 4 место, которое дает путевку в Лигу конференций.

«Фенербахче» к этому матчу побеждал не очень много. Только в прошлом туре ему удалось прервать 3-матчевую безвыигрышную серию. «Желтые канарейки» всухую победили «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0.

Ранее команда проиграла «Газиантепу» 2:3 и дважды сыграла вничью — с «Бешикташем» (2:2) и «Карагюмрюком» (1:1).

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В 9 домашних поединках сезонах Суперлиги «Фенербахче» одержал 5 побед и всего лишь один раз потерпел поражение.

«Адана Демирспор»

Гости очень близко располагаются к зоне еврокубков. У них на 2 пункта меньше, чем у хозяев и занимают они 7 место. При этом их результаты в последнее время очень даже неплохие.

В четырех последних турах команда одержала 3 победы. За отрезок в пять матчей коллектив набрал 10 очков и вышел на третье место по этому показателю.

Серия началась с победы над «Гиресунспором» со счетом 1:0. После этого «Адана Демирспор» обыграл «Аланьяспор» 3:1.

В конце декабря у команды была победа над «Галатасараем» с результатом 2:0, а также она разошлась ничьей с «Гезтепе» (1:1), добыв выездное очко.

Прогноз и ставка

Фаворитом встречи является «Фенербахче», победу которого букмекеры выставили с котировкой 1.78. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70. Победа «Адана Демирспора» выставлена с коэффициентом 4.50.

В этом сезоне «Фенербахче» уже раз обыгрывал данного соперника. Было это в начале турнира на выезде со счетом 1:0.