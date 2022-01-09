«Интер» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Сейчас «Интер» является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 46 очков с отрывом в один балл от «Милана» и матчем в запасе.

В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив лишь один раз проиграл в Лиге чемпионов «Реалу» (0:2), а все остальные поединки уверенно выиграл.

На сегодня у «нерадзурри» беспроигрышная серия, которая длится уже семь туров кряду. Последний раз они теряли очки лишь в матче с «Миланом» — 1:1.

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Команда при этом выиграла три последних матчах в итальянском первенстве, где не пропустила ни одного мяча. Общая разница мячей в этих играх — 10-0.

«Лацио»

«Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав 32 балла. От четвертого места он отстает на шесть баллов.

Римляне в чемпионате в девяти встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в пяти случаях расходились миром. Коллектив смог забить 42 мяча, но и пропустил очень много — 37 голов.

Перед уходом на перерыв «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» и на выезде «Венецию» (оба раза по 3:1), а ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2.

В первом матче 2022 года «Орлы», которые не проигрывают уже три матча, едва не потерпели домашнее поражение от «Эмполи», спасшись лишь в компенсированное время — 3:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.