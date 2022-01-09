ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России Вудворд (слева) уступает пост АрнольдуУход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 09:19
    • Медведев сравнял счет в матче с Канадой на ATP Cup
  • 08:01
    • Сафиуллин проиграл Шапавалову в стартовом матче сборных России и Канады в полуфинале АТР Сup
  • 07:03
    • Кудерметова на отказе Осаки вышла в финал турнира в Мельбурне
  • 05:48
    • Касаткина завершила выступление на турнире в Мельбурне
  • 00:25
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
  • 00:52
    • «Ман Сити» разгромил «Суиндон» в Кубке Англии, Жесус не забил пенальти
  • 21:50
    • Источник: Миранчук не хочет переходить из «Аталанты» в «Дженоа»
    Все новости спорта

    Остановит ли «Лацио» «Интер»?

    «Интер» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия А, 9 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» выиграл три последних матча
    «Интер» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    Коэффициенты на матч Интер — Лацио

  • 1
  • 1.44
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Сейчас «Интер» является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 46 очков с отрывом в один балл от «Милана» и матчем в запасе.

    В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив лишь один раз проиграл в Лиге чемпионов «Реалу» (0:2), а все остальные поединки уверенно выиграл.

    На сегодня у «нерадзурри» беспроигрышная серия, которая длится уже семь туров кряду. Последний раз они теряли очки лишь в матче с «Миланом» — 1:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Команда при этом выиграла три последних матчах в итальянском первенстве, где не пропустила ни одного мяча. Общая разница мячей в этих играх — 10-0.

    «Лацио»

    «Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав 32 балла. От четвертого места он отстает на шесть баллов.

    Римляне в чемпионате в девяти встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в пяти случаях расходились миром. Коллектив смог забить 42 мяча, но и пропустил очень много — 37 голов.

  • Антигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России
  • В новой серии итогов-2021 — плохиши года. То, по чему мы точно не будем скучать
  • Сегодня

    • Перед уходом на перерыв «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» и на выезде «Венецию» (оба раза по 3:1), а ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2.

    В первом матче 2022 года «Орлы», которые не проигрывают уже три матча, едва не потерпели домашнее поражение от «Эмполи», спасшись лишь в компенсированное время — 3:3.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Осака — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Надаль — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хартлпул Юнайтед — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миллуолл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Лацио» «Интер»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры