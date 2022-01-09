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    «Атлетик» не оставит шансов «Алавесу»?

    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 9 января 2022 года

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    Нико Уильямс
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января, начало — в 20:30 мск. «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Января 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч Алавес — Атлетик

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.02
  • Ставка!
    •

    «Алавес»

    «Алавес» сейчас пребывает в зоне вылета. 18 место с 16 набранными очками — явно не лучшая диспозиция.

    В предыдущем туре «Алавес» дома добыл один балл. Ничья с «Реал Сосьедад» (1:1) пойдет в копилочку.

    Правда, в Примере команда из Витории не побеждает уже больше двух месяцев. И это несмотря на наличие в составе результативного форварда Хоселу.

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    Более того, из 16 командных голов, на счету лидера атак 10. А зависимость от формы одного игрока зачастую чревата…

    «Атлетик»

    Эта команда традиционно пребывает на экваторе турнирной таблицы. 10 место с 27 очками в активе — привычная реальность для басков.

    Отставание от зоны еврокубков составляет всего три очка. Правда, атакует «Атлетик» крайне слабо: 20 голов в 20 поединках.

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    • К слову, в минувшем туре «Атлетик» сумел разжиться викторией. На выезде баски не оставили шансов «Осасуне» (1:3).

    В последних поединках отлично выглядит Ойан Санчет. Молодой хавбек забил уже 4 гола в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Алавес» — за 3.90.

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    «Алавес» давно не знает вкуса побед.

    Баски борются за выход в еврокубки, да и вообще, выглядят сильнее соперника.

    Баски выглядят крепче и монолитнее хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 2.05.

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    «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» не оставит шансов «Алавесу»?
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