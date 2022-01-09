«Алавес» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января, начало — в 20:30 мск. «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» сейчас пребывает в зоне вылета. 18 место с 16 набранными очками — явно не лучшая диспозиция.

В предыдущем туре «Алавес» дома добыл один балл. Ничья с «Реал Сосьедад» (1:1) пойдет в копилочку.

Правда, в Примере команда из Витории не побеждает уже больше двух месяцев. И это несмотря на наличие в составе результативного форварда Хоселу.

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Более того, из 16 командных голов, на счету лидера атак 10. А зависимость от формы одного игрока зачастую чревата…

«Атлетик»

Эта команда традиционно пребывает на экваторе турнирной таблицы. 10 место с 27 очками в активе — привычная реальность для басков.

Отставание от зоны еврокубков составляет всего три очка. Правда, атакует «Атлетик» крайне слабо: 20 голов в 20 поединках.

К слову, в минувшем туре «Атлетик» сумел разжиться викторией. На выезде баски не оставили шансов «Осасуне» (1:3).

В последних поединках отлично выглядит Ойан Санчет. Молодой хавбек забил уже 4 гола в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Алавес» — за 3.90.

«Алавес» давно не знает вкуса побед .

Баски борются за выход в еврокубки, да и вообще, выглядят сильнее соперника.

Баски выглядят крепче и монолитнее хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 2.05.