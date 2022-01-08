8 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Лестер» на своей арене «Кинг Пауэр» примет «Уотфорд». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Лестер» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» — действующий обладатель Кубка Англии. В прошлом турнире он выиграл все шесть встреч еще в основное время и пропустил за все это время только два гола.

В финале же соревнования «лисы» справились с самим «Челси», выиграв со счетом 1:0. Решающий гол провел Юри Тилеманс, отличившийся по истечении часа поединка.

В новом году коллектив матчей еще не проводил. А в своей последней игре, которая состоялась 28 декабря, он обыграл на своем поле «Ливерпуль» 1:0 в рамках чемпионата страны.

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Перед этим «Лестер» трижды проиграл и раз победил с учетом всех турниров. В таблице АПЛ он идет только десятым, отставая от еврозоны на девять пунктов, но имеет пару игр в запасе.

«Уотфорд»

«Уотфорд» вот уже два сезона в Кубке Англии как не может преодолеть первый раунд. В позапрошлом сезоне его выбил третьелиговый «Транмир», а в прошлом — «Манчестер Юнайтед».

К данному же поединку «шершни» подходят с 6-матчевой серий из поражений, которые все были в рамках АПЛ. В своей последней проведенной игре (1 января) они уступили дома 0:1 «Тоттенхэму».

В турнирной таблице Премьер-лиги «желто-красные» с 13 очками разместились вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на два пункта.

В ноябре в рамках чемпионата страны «Лестер» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 4:2. В прошлом же розыгрыше АПЛ «лисы» также победили дома (2:0), а в Уотфорде была мировая — 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.61, победа «Уотфорда» — 5.30, ничья — 4.10.

Проход: «Лестера» — 1.26; «Уотфорда» — 3.85.

Хотя «шершни» и проиграли свои последние шесть встреч, но в это период они не забили только в одной игре. Вот и на этот раз ожидаем, что «Уотфорд» не уйдет с поля без забитого мяча, ну и, конечно же, пропустит.