Коэффициенты на матч Лестер — Уотфорд
«Лестер»
«Лестер» — действующий обладатель Кубка Англии. В прошлом турнире он выиграл все шесть встреч еще в основное время и пропустил за все это время только два гола.
В финале же соревнования «лисы» справились с самим «Челси», выиграв со счетом 1:0. Решающий гол провел Юри Тилеманс, отличившийся по истечении часа поединка.
В новом году коллектив матчей еще не проводил. А в своей последней игре, которая состоялась 28 декабря, он обыграл на своем поле «Ливерпуль» 1:0 в рамках чемпионата страны.
Перед этим «Лестер» трижды проиграл и раз победил с учетом всех турниров. В таблице АПЛ он идет только десятым, отставая от еврозоны на девять пунктов, но имеет пару игр в запасе.
«Уотфорд»
«Уотфорд» вот уже два сезона в Кубке Англии как не может преодолеть первый раунд. В позапрошлом сезоне его выбил третьелиговый «Транмир», а в прошлом — «Манчестер Юнайтед».
К данному же поединку «шершни» подходят с 6-матчевой серий из поражений, которые все были в рамках АПЛ. В своей последней проведенной игре (1 января) они уступили дома 0:1 «Тоттенхэму».
В турнирной таблице Премьер-лиги «желто-красные» с 13 очками разместились вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на два пункта.
В ноябре в рамках чемпионата страны «Лестер» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 4:2. В прошлом же розыгрыше АПЛ «лисы» также победили дома (2:0), а в Уотфорде была мировая — 1:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.61, победа «Уотфорда» — 5.30, ничья — 4.10.
Проход: «Лестера» — 1.26; «Уотфорда» — 3.85.
Хотя «шершни» и проиграли свои последние шесть встреч, но в это период они не забили только в одной игре. Вот и на этот раз ожидаем, что «Уотфорд» не уйдет с поля без забитого мяча, ну и, конечно же, пропустит.