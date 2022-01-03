Встреча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» состоится 3 января. Матч на «Олд Траффорд» начнется в 20:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

После прихода на тренерский мостик Ральфа Рангника манкунианцы одержали 3 победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах.

После выездной победы над «Норвичем» (1:0), «МЮ» пришлось из-за вспышки коронавируса перенести декабрьские матчи с «Брентфордом» и «Бернли».

Собрав, наконец, боеспособный состав, Рангник на выезде едва не проиграл «Ньюкаслу» (1:1) и обыграл на своем поле аутсайдера «Бернли» — 3:1.

Все прогнозы на АПЛ

После 18 матчей АПЛ «МЮ» с 31 очком идет на 6-м месте. Разница мячей 30-26, 8 голов у Роналду. Не сыграют Байи и Погба, под вопросом Линделеф.

«Вулверхэмптон»

Подопечные Бруну Лаже в 6 последних матчах АПЛ одержали лишь одну победу, при 3-х «сухих» ничьих и 2-х поражениях (хотя и со счетом 0:1 от «Ман Сити» и «Ливерпуля»).

После двух проигрышей подряд «волки» на выезде одолели «Брайтон» (1:0), забив свой единственный гол на этом отрезке, а потом дома разошлись миром с «Челси» (0:0).

Два последних матча — с «Уотфордом» дома и с «Арсеналом» в гостях — были перенесены из-за вспышки коронавируса в составе «Вулверхэмптона».

Календарь и таблица АПЛ

После 18 матчей АПЛ «волки» с 25 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 13-14. Не сыграют Хван Хи Чхан, Саисс, Аит-Нури, Боли, Маскера, Нету, Отто.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Вулверхэмптона» — 6.20.

В первом круге «МЮ» победил на выезде 1:0. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» уступил 0:1 в гостях и 1:2 дома.

В новейшее время «Волки» еще ни разу не выигрывали на «Олд Траффорд», трижды проиграв в 5 последних выездах. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет в низовом матче .