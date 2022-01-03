Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
«Манчестер Юнайтед»
После прихода на тренерский мостик Ральфа Рангника манкунианцы одержали 3 победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах.
После выездной победы над «Норвичем» (1:0), «МЮ» пришлось из-за вспышки коронавируса перенести декабрьские матчи с «Брентфордом» и «Бернли».
Собрав, наконец, боеспособный состав, Рангник на выезде едва не проиграл «Ньюкаслу» (1:1) и обыграл на своем поле аутсайдера «Бернли» — 3:1.
После 18 матчей АПЛ «МЮ» с 31 очком идет на 6-м месте. Разница мячей 30-26, 8 голов у Роналду.
«Вулверхэмптон»
Подопечные Бруну Лаже в 6 последних матчах АПЛ одержали лишь одну победу, при 3-х «сухих» ничьих и 2-х поражениях (хотя и со счетом 0:1 от «Ман Сити» и «Ливерпуля»).
После двух проигрышей подряд «волки» на выезде одолели «Брайтон» (1:0), забив свой единственный гол на этом отрезке, а потом дома разошлись миром с «Челси» (0:0).
Два последних матча — с «Уотфордом» дома и с «Арсеналом» в гостях — были перенесены из-за вспышки коронавируса в составе «Вулверхэмптона».
После 18 матчей АПЛ «волки» с 25 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 13-14.
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Вулверхэмптона» — 6.20.
В первом круге «МЮ» победил на выезде 1:0. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» уступил 0:1 в гостях и 1:2 дома.
В новейшее время «Волки» еще ни разу не выигрывали на «Олд Траффорд», трижды проиграв в 5 последних выездах. Прогнозируем, что
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