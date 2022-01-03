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    Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на футбол, АПЛ, 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
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    «МЮ»
    Встреча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» состоится 3 января. Матч на «Олд Траффорд» начнется в 20:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Января 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 20:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон

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  • 1.55
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  • 4.15
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    После прихода на тренерский мостик Ральфа Рангника манкунианцы одержали 3 победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах.

    После выездной победы над «Норвичем» (1:0), «МЮ» пришлось из-за вспышки коронавируса перенести декабрьские матчи с «Брентфордом» и «Бернли».

    Собрав, наконец, боеспособный состав, Рангник на выезде едва не проиграл «Ньюкаслу» (1:1) и обыграл на своем поле аутсайдера «Бернли» — 3:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «МЮ» с 31 очком идет на 6-м месте. Разница мячей 30-26, 8 голов у Роналду. Не сыграют Байи и Погба, под вопросом Линделеф.

    «Вулверхэмптон»

    Подопечные Бруну Лаже в 6 последних матчах АПЛ одержали лишь одну победу, при 3-х «сухих» ничьих и 2-х поражениях (хотя и со счетом 0:1 от «Ман Сити» и «Ливерпуля»).

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  • 30/12/2021

    • После двух проигрышей подряд «волки» на выезде одолели «Брайтон» (1:0), забив свой единственный гол на этом отрезке, а потом дома разошлись миром с «Челси» (0:0).

    Два последних матча — с «Уотфордом» дома и с «Арсеналом» в гостях — были перенесены из-за вспышки коронавируса в составе «Вулверхэмптона».

    Календарь и таблица АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «волки» с 25 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 13-14. Не сыграют Хван Хи Чхан, Саисс, Аит-Нури, Боли, Маскера, Нету, Отто.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Вулверхэмптона» — 6.20.

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    В первом круге «МЮ» победил на выезде 1:0. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» уступил 0:1 в гостях и 1:2 дома.

    В новейшее время «Волки» еще ни разу не выигрывали на «Олд Траффорд», трижды проиграв в 5 последних выездах. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет в низовом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.87.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?
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