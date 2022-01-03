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    Текущий лидер добудет разгромную победу

    «Борнмут» — «Питерборо». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Чемпионат Англии, 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Питерборо»
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    Доминик Соланке
    В понедельник, 3 января, в 26-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» в родных стенах сразится с «Питерборо». Игра начнется в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Питерборо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    На данный момент «Борнмут» является лидером первого английского дивизиона. От второго «Фулхэма» он оторвался на четыре балла, но сыграл на пару игр больше.

    «Вишни» хорошо провели две последние игры 2021 года, выиграв их обе без пропущенных мячей. В этом отрезке они переиграли в гостях 1:0 КПР и на своем поле «Кардифф» 3:0.

    Перед этим коллектив имел 6-матчевую безвыигрышную серию. в этот неудачный период он поровну поделил мировые исходы и поражения, два из которых были «сухими».

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    24 очка из 49 «Борнму» в этом розыгрыше Чемпионшипа добыл на своем поле, выиграв семь встреч из 12 при трех ничьих и двух фиаско.

    «Питерборо»

    «Питерборо» имеет на своем счету 19 зачетных пунктов и находится с ними в зоне вылета, отставая от безопасной строки на два пункта.

    У «шикарных» всего лишь одна победа в чемпионате за последние девять игр. Эту победу они добыли в середине декабря, обыграв тогда на своем поле середняка «Миллуолл» со счетом 2:1.

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    • В восьми же других матчах данного периода «пафосные» два раза сыграли вничью и шесть раз уступали. Одна из этих неудач случилась с ними несколько дней тому назад в гостях от соседа по турнирке «Блэкпула» 1:3.

    У «Питерборо» последняя гостевая статистика в этом первенстве. Коллектив за 12 игр проиграл в 11 из них, а также раз победил.

    В первом круге на поле «Питерборо» эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Питерборо» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.80.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии лидер одержит на своем поле крупную победу над одним из аутсайдеров.

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    «Борнмут» — «Питерборо»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. Текущий лидер добудет разгромную победу
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