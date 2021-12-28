В матче 16 тура чемпионата Португалии «Маритиму» встретится с «Визелой» на «Душ Баррейруш» (Фуншал). Дата проведения поединка — 28 декабря. Начало в 22:00 мск. «Маритиму» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маритиму»

«Львы Майдейры» занимают 10 место из 18 с 14 очками на счету. У них 3 победы в этом сезоне, а также 5 ничьих и 7 поражений.

«Маритиму» является одной из самых пропускающих команд лиги с показателем в 26 голов за 15 туров. Эту статистику хозяевам серьезно поправила «Бенфика», которая в прошлом туре нанесла им разгромное поражение 7:1.

«Маритиму» до встречи с «Бенфикой» показывал неплохие результаты. Декабрь у представителей Мадейры начался с ничьи в матче против «Боавишты» (1:1). Коллектив победил «Пасуш де Феррейра» 2:0 и разбил «Санта Клару» 4:1.

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С самого начала сезона команде не везло в домашних стенах, но к этой игре она подходит с серией из двух побед.

«Визела»

«Бело-фиолетовые» имеют 13 очков, но располагаются сразу на 4 строчки ниже, чем соперник. Согласно статистике, команда провела 14 матчей, победила 2 раза, сыграла вничью 7 раз и потерпела 5 поражений.

«Визела» выиграла только одну игру из пяти последних в чемпионате. Речь идет о поединке против «Ароки», который завершился разгромом 4:1.

До разгрома «Ароки» «Визела» с тем же счетом уступила на выезде «Браге». 19 декабря гости проиграли «Порту», пропустив 4 безответных мяча.

Отличным результатом можно считать победу на «Брагой» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров на это противостояние следующие: 2.55 на победу «Маритиму», 3.20 на ничью и 2.90 на победу «Визелы».

Это будет первый очный матч в чемпионате Португалии между командами. Единственная встреча носила товарищеский характер и «Маритиму» выиграл 1:0.