Коэффициенты на матч Маритиму — Визела
«Маритиму»
«Львы Майдейры» занимают 10 место из 18 с 14 очками на счету. У них 3 победы в этом сезоне, а также 5 ничьих и 7 поражений.
«Маритиму» является одной из самых пропускающих команд лиги с показателем в 26 голов за 15 туров. Эту статистику хозяевам серьезно поправила «Бенфика», которая в прошлом туре нанесла им разгромное поражение 7:1.
«Маритиму» до встречи с «Бенфикой» показывал неплохие результаты. Декабрь у представителей Мадейры начался с ничьи в матче против «Боавишты» (1:1). Коллектив победил «Пасуш де Феррейра» 2:0 и разбил «Санта Клару» 4:1.
С самого начала сезона команде не везло в домашних стенах, но к этой игре она подходит с серией из двух побед.
«Визела»
«Бело-фиолетовые» имеют 13 очков, но располагаются сразу на 4 строчки ниже, чем соперник. Согласно статистике, команда провела 14 матчей, победила 2 раза, сыграла вничью 7 раз и потерпела 5 поражений.
«Визела» выиграла только одну игру из пяти последних в чемпионате. Речь идет о поединке против «Ароки», который завершился разгромом 4:1.
До разгрома «Ароки» «Визела» с тем же счетом уступила на выезде «Браге». 19 декабря гости проиграли «Порту», пропустив 4 безответных мяча.
Отличным результатом можно считать победу на «Брагой» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Португалии.
Прогноз и ставка
Котировки от букмекеров на это противостояние следующие: 2.55 на победу «Маритиму», 3.20 на ничью и 2.90 на победу «Визелы».
Это будет первый очный матч в чемпионате Португалии между командами. Единственная встреча носила товарищеский характер и «Маритиму» выиграл 1:0.
Хозяева победили в двух домашних матчах подряд. До «Бенфики» они показывали хорошие результаты. Вряд ли стоит оценивать выступления команды лишь по разгромному счету в игре против «орлов». Хозяева как минимум не должны проиграть.