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    «Маритиму» постарается продлить домашнюю победную серию

    «Маритиму» — «Визела». Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Визела»
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    «Маритиму» выиграл 2 домашних матча подряд
    В матче 16 тура чемпионата Португалии «Маритиму» встретится с «Визелой» на «Душ Баррейруш» (Фуншал). Дата проведения поединка — 28 декабря. Начало в 22:00 мск. «Маритиму» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 28 Декабря 2021 года
    Маритиму
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    •  Маритиму 22:00 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч Маритиму — Визела

  • 1
  • 2.50
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  • 3.25
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Маритиму»

    «Львы Майдейры» занимают 10 место из 18 с 14 очками на счету. У них 3 победы в этом сезоне, а также 5 ничьих и 7 поражений.

    «Маритиму» является одной из самых пропускающих команд лиги с показателем в 26 голов за 15 туров. Эту статистику хозяевам серьезно поправила «Бенфика», которая в прошлом туре нанесла им разгромное поражение 7:1.

    «Маритиму» до встречи с «Бенфикой» показывал неплохие результаты. Декабрь у представителей Мадейры начался с ничьи в матче против «Боавишты» (1:1). Коллектив победил «Пасуш де Феррейра» 2:0 и разбил «Санта Клару» 4:1.

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    С самого начала сезона команде не везло в домашних стенах, но к этой игре она подходит с серией из двух побед.

    «Визела»

    «Бело-фиолетовые» имеют 13 очков, но располагаются сразу на 4 строчки ниже, чем соперник. Согласно статистике, команда провела 14 матчей, победила 2 раза, сыграла вничью 7 раз и потерпела 5 поражений.

    «Визела» выиграла только одну игру из пяти последних в чемпионате. Речь идет о поединке против «Ароки», который завершился разгромом 4:1.

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    • До разгрома «Ароки» «Визела» с тем же счетом уступила на выезде «Браге». 19 декабря гости проиграли «Порту», пропустив 4 безответных мяча.

    Отличным результатом можно считать победу на «Брагой» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров на это противостояние следующие: 2.55 на победу «Маритиму», 3.20 на ничью и 2.90 на победу «Визелы».

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    Это будет первый очный матч в чемпионате Португалии между командами. Единственная встреча носила товарищеский характер и «Маритиму» выиграл 1:0.

    Хозяева победили в двух домашних матчах подряд. До «Бенфики» они показывали хорошие результаты. Вряд ли стоит оценивать выступления команды лишь по разгромному счету в игре против «орлов». Хозяева как минимум не должны проиграть. Ставка — фора 1 (0) за 1.80.

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    «Маритиму» — «Визела»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. «Маритиму» постарается продлить домашнюю победную серию
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