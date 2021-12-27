«Шарлеруа» сыграет на своем поле против «Ауд-Хеверле Левен» в 21-м туре чемпионата Бельгии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 20:45 мск. «Шарлеруа» — «Ауд-Хеверле Левен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

На прошлой неделе «Шарлеруа» одержал разгромную победу над «Эйпеном» — 4:0. Интересно, что три мяча забил Шамар Николсон, который с 1 января станет игроком «Спартака».

Кроме того, в декабря «Шарлеруа» выиграл на своем поле у «Остенде» и потерпел гостевое поражение от «Генка».

«Шарлеруа» одержал три победы в четырех предыдущих матчах чемпионата Бельгии на своем поле.

«Ауд-Хеверле Левен»

«Ауд-Хеверле Левен» находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 23 очка.

В пяти последних матчах «Ауд-Хеверле Левен» потерпел четыре поражения. Ранее на этой неделе команда Марка Брайза проиграла на выезде «Брюгге» со счетом 1:4 в рамках Кубка Бельгии.

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Перед этим «Ауд-Хеверле Левен» выиграл у «Стандард», благодаря чему прервал серию из трех поражений в чемпионате.

«Ауд-Хеверле Левен» одержал только одну гостевую победу в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На «Шарлеруа» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Ауд-Хеверле Левен» — за 4.00.

Скорее всего, хозяева воспользуются не лучшим состоянием соперника, в последнее время, как правило, не впечатляет.

Ставка — победа «Шарлеруа» за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шарлеруа» больше 2,0 за 2.36.