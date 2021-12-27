В матче 24 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Дерби Каунти» примет «Вест Бромвич» на поле стадиона «Прайд Парк». Встреча запланирована на 27 декабря 18:00 мск. «Дерби» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби»

Сезон для «Дерби» получается очень непростым. С команды сняли очки. По итогу все, что она заработала — это 4 пункта после 22 туров. Ни на что иное рассчитывать не приходится, кроме как на последнее место в списке из 24 клубов.

«Бараны» стараются изо всех сил. Уэйн Руни продолжает мотивировать команду на борьбу. В прошлом туре ей даже удалось выиграть у «Блэкпула» со счетом 1:0 и тем самым прервать неприятную серию из двух поражений.

В конце ноября «Дерби» проиграл КПР 2:1, а после этого уступил на выезде «Бристоль Сити» 0:1. Это стало седьмым поражением команды в сезоне.

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Для «Дерби» домашние стены являются своего рода крепостью. Именно там хозяева одержали 4 из 5 побед в сезоне и потерпели всего 2 поражения из семи.

«Вест Бромвич»

«Дрозды» борются за плей-офф. У них это пока получается. Они занимают 4 место с 41 очком на счету. За 23 тура команда набрала 11 побед, 8 ничьих и 4 поражения.

Главным секретом «Вест Бромвича» является его надежная оборона, которая допустила всего 17 результативных ошибок и это наилучший результат в Чемпионшипе в данный момент. Даже лидер турнира «Фулхэм» имеет на 2 пропущенных гола больше.

В декабря «Вест Бром» провел 3 матча, одержав 2 победы и сыграв вничью. Он победил «Ковентри Сити» 2:1 и «Рединг» 1:0. В прошлом туре «дрозды» разошлись нулевой с «Барнсли».

В гостях команда выиграла один из четырех последних матчей, но по показателю выступлений в чужих стенах в первую шестерку она входит.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценили команды в соответствии с их турнирным положением и результатами. «Вест Бромвич» — фаворит за 1.80. «Дерби» является андердогом за 4.60. На ничью можно поставить с котировкой 3.55.

«Вест Бромвич» не хватал звезд с неба в последних выездах. «Дерби» может этим воспользоваться, ведь на домашнем стадионе он чувствует себя куда более уверенно . «Бараны» достаточно неплохо играли против «дроздов» на своем поле в Чемпионшипе.

Давайте рискнем и поставим на то, что «Дерби» не проиграет. Коэффициент составляет 2.01.

У обеих команд последние игры в турнире были малорезультативными — не более одного-двух мячей. Ставка на тотал меньше 2 тоже уместна.