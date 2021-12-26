«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря в Лондоне, начало — в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

«Вест Хэму» пришлось перенести одну игру из-за вспышки коронавируса. Но сейчас, судя по всему, уже все в порядке. В среду «молотобойцы» провели очень бодрый матч против «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке английской лиги.

Несмотря на поражение, команда Дэвида Мойеса показала очень классный футбол. «Тоттенхэм» был под колоссальным давлением с первой до последней минуты.

Правда, в АПЛ «Вест Хэм» в шести последних матчах одержал только одну победу. В начале месяца ему удалось выиграть у «Челси». После этого была ничья с «Бернли» и поражение от «Арсенала».

В четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле «Вест Хэм» набрал десять очков.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на 15-й строчке после 17-ти туров, которых набрал 17 очков.

Безвыигрышная серия «святых» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке они потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью.

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При этом интересно, что забить «Саутгемптон» не смог только в двух из шести этих матчей. Команде Ральфа Хазенхюттля так и не удалось распечатать ворота «Ливерпуля» и «Арсенала».

«Саутгемптон» выиграл только один из девяти гостевых матчей в АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Саутгемптона» — за 4.10.

«Саутгемптон» в пяти предыдущих матчах против «Вест Хэма» забил лишь один мяч. И есть подозрение, что у команды Хазенхюттля снова будут проблемы в игре с этим соперником.

Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.90. Если команда Мойеса сыграет так же, как в недавней встрече с «Тоттенхэмом», у нее вряд ли возникнут проблемы с тем, чтобы обыграть «Саутгемптон».

И еще один интересный вариант — ставка на голы «Вест Хэма» в обоих таймах за 2.72.