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    Сможет ли «Вест Хэм» обыграть «Саутгемптон»?

    «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.72) и ставки на чемпионат Англии 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Саутгемптон»
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    В четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле «Вест Хэм» набрал десять очков
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря в Лондоне, начало — в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Саутгемптон

  • 1
  • 1.83
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  • 3.80
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    «Вест Хэму» пришлось перенести одну игру из-за вспышки коронавируса. Но сейчас, судя по всему, уже все в порядке. В среду «молотобойцы» провели очень бодрый матч против «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке английской лиги.

    Несмотря на поражение, команда Дэвида Мойеса показала очень классный футбол. «Тоттенхэм» был под колоссальным давлением с первой до последней минуты.

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    • Правда, в АПЛ «Вест Хэм» в шести последних матчах одержал только одну победу. В начале месяца ему удалось выиграть у «Челси». После этого была ничья с «Бернли» и поражение от «Арсенала».

    В четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле «Вест Хэм» набрал десять очков.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» находится на 15-й строчке после 17-ти туров, которых набрал 17 очков.

    Безвыигрышная серия «святых» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке они потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью.

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    При этом интересно, что забить «Саутгемптон» не смог только в двух из шести этих матчей. Команде Ральфа Хазенхюттля так и не удалось распечатать ворота «Ливерпуля» и «Арсенала».

    «Саутгемптон» выиграл только один из девяти гостевых матчей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Саутгемптона» — за 4.10.

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    «Саутгемптон» в пяти предыдущих матчах против «Вест Хэма» забил лишь один мяч. И есть подозрение, что у команды Хазенхюттля снова будут проблемы в игре с этим соперником.

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.90. Если команда Мойеса сыграет так же, как в недавней встрече с «Тоттенхэмом», у нее вряд ли возникнут проблемы с тем, чтобы обыграть «Саутгемптон».

    И еще один интересный вариант — ставка на голы «Вест Хэма» в обоих таймах за 2.72.

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    «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» обыграть «Саутгемптон»?
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