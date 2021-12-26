«Тоттенхэм» сыграет на своём поле против «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдёт 26 декабря, начало — 18:00 (мск). «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в таблице АПЛ с 26 очками после 15 игр. У «шпор» 8 побед, 2 ничьи и 5 проигрышей.

Команда Антонио Конте наконец-то вышла из вынужденного отпуска, длившегося 2 недели из-за многочисленных положительных тестов на COVID-19 в клубе. «Шпоры» 19 декабря провели хороший домашний матч с «Ливерпулем», добыв ничью со счетом 2:2.

В Кубке Английской лиги «Тоттенхэм» переиграл на своём поле «Вест Хэм» (2:1) и таким образом будет продолжать борьбу за трофей.

В этом матче команде не помогут Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится на 11-й позиции в таблице чемпионата Англии с 20 баллами. В 17 встречах у «орлов» 4 победы, 8 ничьих и 5 поражений.

«Кристал Пэлас» также пострадали от коронавируса, и это сказалось на календаре лондонской команды. «Стекольщики», которые в последний раз играли в АПЛ 15 декабря, не смогли отправиться на выезд к «Уотфорду», поэтому встреча была перенесена на другую дату.

В трёх последних очных встречах в гостях у «Тоттенхэма» «Кристал Пэлас» проиграл все матчи с разницей минимум в 2 мяча.

Пропустят эту игру Алекс Фергюсон.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, победу «Кристал Пэлас» — за 4.90.

Прогноз — «Тоттенхэм» перед этим матчем выглядит фаворитом. В 6 последних домашних играх в АПЛ «шпоры» обыгрывали соперников по Лондону, и сейчас команда Конте выглядит предпочтительнее из-за большей игровой практики по сравнению с «Кристал Пэлас». В этом матче «Тоттенхэм» явно заберёт свои 3 очка с отрывом в счёте.

Ставка — Победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.35.