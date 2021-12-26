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    «Тоттенхэм» одержит уверенную победу

    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    Дейн Скарлетт
    «Тоттенхэм» сыграет на своём поле против «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдёт 26 декабря, начало — 18:00 (мск). «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас

  • 1
  • 1.67
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  • 3.90
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» идет на 7-м месте в таблице АПЛ с 26 очками после 15 игр. У «шпор» 8 побед, 2 ничьи и 5 проигрышей.

    Команда Антонио Конте наконец-то вышла из вынужденного отпуска, длившегося 2 недели из-за многочисленных положительных тестов на COVID-19 в клубе. «Шпоры» 19 декабря провели хороший домашний матч с «Ливерпулем», добыв ничью со счетом 2:2.

    В Кубке Английской лиги «Тоттенхэм» переиграл на своём поле «Вест Хэм» (2:1) и таким образом будет продолжать борьбу за трофей.

    В этом матче команде не помогут Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» находится на 11-й позиции в таблице чемпионата Англии с 20 баллами. В 17 встречах у «орлов» 4 победы, 8 ничьих и 5 поражений.

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    • «Кристал Пэлас» также пострадали от коронавируса, и это сказалось на календаре лондонской команды. «Стекольщики», которые в последний раз играли в АПЛ 15 декабря, не смогли отправиться на выезд к «Уотфорду», поэтому встреча была перенесена на другую дату.

    В трёх последних очных встречах в гостях у «Тоттенхэма» «Кристал Пэлас» проиграл все матчи с разницей минимум в 2 мяча.

    Пропустят эту игру Алекс Фергюсон.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, победу «Кристал Пэлас» — за 4.90.

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    Прогноз — «Тоттенхэм» перед этим матчем выглядит фаворитом. В 6 последних домашних играх в АПЛ «шпоры» обыгрывали соперников по Лондону, и сейчас команда Конте выглядит предпочтительнее из-за большей игровой практики по сравнению с «Кристал Пэлас». В этом матче «Тоттенхэм» явно заберёт свои 3 очка с отрывом в счёте.

    Ставка — Победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.35.

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    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» одержит уверенную победу
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