Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в таблице АПЛ с 26 очками после 15 игр. У «шпор» 8 побед, 2 ничьи и 5 проигрышей.
Команда Антонио Конте наконец-то вышла из вынужденного отпуска, длившегося 2 недели из-за многочисленных положительных тестов на COVID-19 в клубе. «Шпоры» 19 декабря провели хороший домашний матч с «Ливерпулем», добыв ничью со счетом 2:2.
В Кубке Английской лиги «Тоттенхэм» переиграл на своём поле «Вест Хэм» (2:1) и таким образом будет продолжать борьбу за трофей.
В этом матче команде не помогут Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» находится на 11-й позиции в таблице чемпионата Англии с 20 баллами. В 17 встречах у «орлов» 4 победы, 8 ничьих и 5 поражений.
«Кристал Пэлас» также пострадали от коронавируса, и это сказалось на календаре лондонской команды. «Стекольщики», которые в последний раз играли в АПЛ 15 декабря, не смогли отправиться на выезд к «Уотфорду», поэтому встреча была перенесена на другую дату.
В трёх последних очных встречах в гостях у «Тоттенхэма» «Кристал Пэлас» проиграл все матчи с разницей минимум в 2 мяча.
Пропустят эту игру Алекс Фергюсон.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, победу «Кристал Пэлас» — за 4.90.
Прогноз — «Тоттенхэм» перед этим матчем выглядит фаворитом. В 6 последних домашних играх в АПЛ «шпоры» обыгрывали соперников по Лондону, и сейчас команда Конте выглядит предпочтительнее из-за большей игровой практики по сравнению с «Кристал Пэлас». В этом матче «Тоттенхэм» явно заберёт свои 3 очка с отрывом в счёте.
Ставка — Победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.35.