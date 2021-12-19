«Хетафе» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» начал сезон просто безобразно, сразу же окопавшись на самом дне таблицы. Впрочем, и нынешнее 19 место спасительным не является.

Вот и в минувшем туре «Хетафе» не сумел добыть викторию. Выездная мировая с «Алавесом» (1:1) едва ли пойдет в актив.

Интересно, что ноябрьский цикл команда провела на подъеме. И если все и дальше пойдет в таком же ритме, «Хетафе» вскоре покинет опасную зону.

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На неделе же команда сенсационно вылетела из Кубка Испании. Причем «Хетафе» разгромно уступил представителю низшего дивизиона «Балеарес» (5:0).

«Осасуна»

«Осасуна» находится на 10 месте в таблице Ла Лиги. Для команды это вполне нормальная диспозиция, но и целей подняться выше она не скрывает.

Правда, у «Осасуны» отнюдь не все ладится с реализацией. В среднем команда забивает лишь один гол за игру (17 мячей в 17 матчах), и в этом плане ей необходимо прибавлять.

К слову, в минувшем туре «Осасуна» проявила свои лучшие качества. Дома команда дала бой проблемной «Барселоне», с которой расписала мировую (2:2).

Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Осасуна» выбила из турнира некогда грозный «Депортиво» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.40, на ничью за 2.90, а на «Осасуну» — за 3.40.

«Хетафе» не проигрывает в Примере уже почти полтора месяца .

Гости нестабильны, к тому же уже 13 лет не выигрывали на «Колозеум Альфонсо Перес».

Команда Кике Флореса находится на подъеме, и всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» с коэффициентом 2.40.