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    «Хетафе» расправится с «Осасуной»?

    «Хетафе» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Примера, 19 декабря 2021 года

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    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2021 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 20:30 Осасуна Осасуна
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    Коэффициенты на матч Хетафе — Осасуна

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    «Хетафе»

    «Хетафе» начал сезон просто безобразно, сразу же окопавшись на самом дне таблицы. Впрочем, и нынешнее 19 место спасительным не является.

    Вот и в минувшем туре «Хетафе» не сумел добыть викторию. Выездная мировая с «Алавесом» (1:1) едва ли пойдет в актив.

    Интересно, что ноябрьский цикл команда провела на подъеме. И если все и дальше пойдет в таком же ритме, «Хетафе» вскоре покинет опасную зону.

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    На неделе же команда сенсационно вылетела из Кубка Испании. Причем «Хетафе» разгромно уступил представителю низшего дивизиона «Балеарес» (5:0).

    «Осасуна»

    «Осасуна» находится на 10 месте в таблице Ла Лиги. Для команды это вполне нормальная диспозиция, но и целей подняться выше она не скрывает.

    Правда, у «Осасуны» отнюдь не все ладится с реализацией. В среднем команда забивает лишь один гол за игру (17 мячей в 17 матчах), и в этом плане ей необходимо прибавлять.

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    • К слову, в минувшем туре «Осасуна» проявила свои лучшие качества. Дома команда дала бой проблемной «Барселоне», с которой расписала мировую (2:2).

    Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Осасуна» выбила из турнира некогда грозный «Депортиво» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.40, на ничью за 2.90, а на «Осасуну» — за 3.40.

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    «Хетафе» не проигрывает в Примере уже почти полтора месяца.

    Гости нестабильны, к тому же уже 13 лет не выигрывали на «Колозеум Альфонсо Перес».

    Команда Кике Флореса находится на подъеме, и всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» с коэффициентом 2.40.

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    «Хетафе» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Хетафе» расправится с «Осасуной»?
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