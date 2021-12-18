«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 15:30 мск. «Мидлсбро» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в текущем сезоне пытается попасть в стыки. Однако пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 9 месте.

В минувшем туре «Мидлсбро» на выезде разжились одним баллом. Ничья со «Сток Сити» (0:0) вряд ли может считаться хорошим результатом.

Причем до того команда добыла две победы к ряду. В общем, пока «Мидлсбро» является середняком лиги, но бой дать может любому сопернику.

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Вот только с «Борнмутом» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей победа пришла лишь однажды при трех коллизиях.

«Борнмут»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход в АПЛ. «Борнмут» сейчас занимает 2 место, уступая лидеру «Фулхэму» два очка.

Зато Доминик Соланке сейчас в порядке. Форвард в 22 матчах настрелял 16 мячей, но в бомбардирской гонке занимает только третье место.

К слову, в минувшем туре «Борнмут» уступил в родных стенах. «Блэкберн» смотрелся интереснее, и в итоге победил (0:2).

К слову, в составе команды выделяется еще Филип Биллинг. Датский хавбек отличился семью голами в 19 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.60, на ничью за 3.34, а на «Борнмут» — за 2.81.

«Мидлсбро» забивает чуть более гола за матч.

«Борнмут» борется за выход в АПЛ, но не выигрывает более месяца .

Все серии неудач рано или поздно заканчиваются, тем паче «Борнмут» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.81.