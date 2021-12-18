ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    «Борнмут» наконец-то победит?

    «Мидлсбро» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, Чемпионшип, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Миллуолл Прогнозы на Борнмут
    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Соланке
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 15:30 мск. «Мидлсбро» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» в текущем сезоне пытается попасть в стыки. Однако пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 9 месте.

    В минувшем туре «Мидлсбро» на выезде разжились одним баллом. Ничья со «Сток Сити» (0:0) вряд ли может считаться хорошим результатом.

    Причем до того команда добыла две победы к ряду. В общем, пока «Мидлсбро» является середняком лиги, но бой дать может любому сопернику.

    Все прогнозы на футбол

    Вот только с «Борнмутом» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей победа пришла лишь однажды при трех коллизиях.

    «Борнмут»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход в АПЛ. «Борнмут» сейчас занимает 2 место, уступая лидеру «Фулхэму» два очка.

    Зато Доминик Соланке сейчас в порядке. Форвард в 22 матчах настрелял 16 мячей, но в бомбардирской гонке занимает только третье место.

  • Всемогущие менеджеры и директоры. Как в Англии меняется система управления клубами
  • О важной эволюции управления футбольными клубами в Англии
  • 15/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Борнмут» уступил в родных стенах. «Блэкберн» смотрелся интереснее, и в итоге победил (0:2).

    К слову, в составе команды выделяется еще Филип Биллинг. Датский хавбек отличился семью голами в 19 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.60, на ничью за 3.34, а на «Борнмут» — за 2.81.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Мидлсбро» забивает чуть более гола за матч.

    «Борнмут» борется за выход в АПЛ, но не выигрывает более месяца.

    Все серии неудач рано или поздно заканчиваются, тем паче «Борнмут» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мидлсбро» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Борнмут» наконец-то победит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры