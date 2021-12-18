«Болонья» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 20:00 мск. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» привычно барахтается в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Нынешнее 10 место команды выглядит вполне логичным.

Вот и в минувшем туре «Болонья» проиграла. На выезде команда уступила «Торино» со счетом 2:1.

Это поражение стало для команды вторым к ряду. Причем до того «Болонья» добыла две победы подряд. Настоящие американские горки!

Все прогнозы на Серию А

Против «Ювентус» команда играет крайне неудачно. В 11 (!) последних матчах успех неизменно сопутствовал туринцам.

«Ювентус»

«Старая Сеньора» сейчас пребывает в жесточайшем кризисе. Неужели так сильно повлиял на команду уход Криштиану Роналду?! Наверное, да.

«Ювентус» смотрится бледновато, и теряет очки на каждом шагу. 7 место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

К слову, в минувшем туре туринцы вновь потеряли очки. Ничья с «Венецией» (1:1) выглядит явным провалом, но провалом вполне объяснимым.

Лидер команды Пауло Дибала старается, как может, но и этого не хватает. Аргентинец забил 5 мячей в 13 матчах чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.92, на ничью за 3.80, а на «Болонью» — за 4.14.

«Болонья» крайне неудачно играет с туринцами .

Несмотря на заметный спад, «Ювентус» не должен испытать трудностей в этой встрече.

Для туринцев «Болонья» — традиционно очень удобный оппонент. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.12.