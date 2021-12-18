Коэффициенты на матч Болонья — Ювентус
«Болонья»
«Болонья» привычно барахтается в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Нынешнее 10 место команды выглядит вполне логичным.
Вот и в минувшем туре «Болонья» проиграла. На выезде команда уступила «Торино» со счетом 2:1.
Это поражение стало для команды вторым к ряду. Причем до того «Болонья» добыла две победы подряд. Настоящие американские горки!
Против «Ювентус» команда играет крайне неудачно. В 11 (!) последних матчах успех неизменно сопутствовал туринцам.
«Ювентус»
«Старая Сеньора» сейчас пребывает в жесточайшем кризисе. Неужели так сильно повлиял на команду уход Криштиану Роналду?! Наверное, да.
«Ювентус» смотрится бледновато, и теряет очки на каждом шагу. 7 место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.
К слову, в минувшем туре туринцы вновь потеряли очки. Ничья с «Венецией» (1:1) выглядит явным провалом, но провалом вполне объяснимым.
Лидер команды Пауло Дибала старается, как может, но и этого не хватает. Аргентинец забил 5 мячей в 13 матчах чемпионата.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.92, на ничью за 3.80, а на «Болонью» — за 4.14.
«Болонья»
Несмотря на заметный спад, «Ювентус» не должен испытать трудностей в этой встрече.
Для туринцев «Болонья» — традиционно очень удобный оппонент. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.12.