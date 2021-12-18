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    «Ювентус» вновь одолеет «Болонью»?

    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Серия А, 18 декабря 2021 года

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    Пауло Дибала
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 20:00 мск. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Декабря 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч Болонья — Ювентус

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    «Болонья» привычно барахтается в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Нынешнее 10 место команды выглядит вполне логичным.

    Вот и в минувшем туре «Болонья» проиграла. На выезде команда уступила «Торино» со счетом 2:1.

    Это поражение стало для команды вторым к ряду. Причем до того «Болонья» добыла две победы подряд. Настоящие американские горки!

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Ювентус» команда играет крайне неудачно. В 11 (!) последних матчах успех неизменно сопутствовал туринцам.

    «Ювентус»

    «Старая Сеньора» сейчас пребывает в жесточайшем кризисе. Неужели так сильно повлиял на команду уход Криштиану Роналду?! Наверное, да.

    «Ювентус» смотрится бледновато, и теряет очки на каждом шагу. 7 место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

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    • К слову, в минувшем туре туринцы вновь потеряли очки. Ничья с «Венецией» (1:1) выглядит явным провалом, но провалом вполне объяснимым.

    Лидер команды Пауло Дибала старается, как может, но и этого не хватает. Аргентинец забил 5 мячей в 13 матчах чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.92, на ничью за 3.80, а на «Болонью» — за 4.14.

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    «Болонья» крайне неудачно играет с туринцами.

    Несмотря на заметный спад, «Ювентус» не должен испытать трудностей в этой встрече.

    Для туринцев «Болонья» — традиционно очень удобный оппонент. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.12.

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    «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ювентус» вновь одолеет «Болонью»?
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