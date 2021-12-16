В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги «Чанчунь Ятай» будет принимать «Шэньчжэнь». Встреча назначена на 16 декабря 15:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» на данный момент занимает третье место в таблице. В период групповой стадии клуб набрал 31 пункт.

Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на пять очков, а второму «Шанхай Порт» уступает по разнице мячей.

После возобновления сезона коллектив провел три поединка. В двух из них он выиграл и в одном потерпел поражение.

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Эта неудача случилась в Кубке футбольной ассоциации. «Чанчунь Ятай» проиграл «Шанхай Шэньхуа» (0:2) на своем поле.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 24 очка в активе.

Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 12 пунктов, а от грядущего соперника — на семь баллов.

В осенне-зимней части коллектив провел пять поединков, в которых одержал две победы при одной ничьей и двух поражениях.

При этом в последних трех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где вылетел в четвертьфинале.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Чанчунь Ятай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.