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    Поднимется ли «Чанчунь Ятай» на второе место?

    «Чанчунь Ятай» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на футбол, чемпионат Китая, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Шэньчжэнь»
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    «Чанчунь Ятай» занимает третье место
    В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги «Чанчунь Ятай» будет принимать «Шэньчжэнь». Встреча назначена на 16 декабря 15:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» на данный момент занимает третье место в таблице. В период групповой стадии клуб набрал 31 пункт.

    Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на пять очков, а второму «Шанхай Порт» уступает по разнице мячей.

    После возобновления сезона коллектив провел три поединка. В двух из них он выиграл и в одном потерпел поражение.

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    Эта неудача случилась в Кубке футбольной ассоциации. «Чанчунь Ятай» проиграл «Шанхай Шэньхуа» (0:2) на своем поле.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 24 очка в активе.

    Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 12 пунктов, а от грядущего соперника — на семь баллов.

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    • В осенне-зимней части коллектив провел пять поединков, в которых одержал две победы при одной ничьей и двух поражениях.

    При этом в последних трех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где вылетел в четвертьфинале.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Чанчунь Ятай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    «Чанчунь Ятай» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Чанчунь Ятай» на второе место?
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