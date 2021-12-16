«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» на данный момент занимает третье место в таблице. В период групповой стадии клуб набрал 31 пункт.
Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на пять очков, а второму «Шанхай Порт» уступает по разнице мячей.
После возобновления сезона коллектив провел три поединка. В двух из них он выиграл и в одном потерпел поражение.
Эта неудача случилась в Кубке футбольной ассоциации. «Чанчунь Ятай» проиграл «Шанхай Шэньхуа» (0:2) на своем поле.
«Шэньчжэнь»
«Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 24 очка в активе.
Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 12 пунктов, а от грядущего соперника — на семь баллов.
В осенне-зимней части коллектив провел пять поединков, в которых одержал две победы при одной ничьей и двух поражениях.
При этом в последних трех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где вылетел в четвертьфинале.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Чанчунь Ятай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.