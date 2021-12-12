Коэффициенты на матч Торино — Болонья
«Торино»
«Торино» находится в нижней половине турнирной таблицы Серии А. «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.
В последнее время туринцы не могут радовать из фанатов. Вот уже как три поединка они не знают побед, из-за застряли ближе к зоне вылета.
Сперва в выездном поединке клуб был повержен с минимальным счетом — 0:1. Затем он сыграл вничью дома с «Эмполи» (2:2).
В последнем туре коллектив снова не проиграл, но и не выиграл, разойдясь миром с «Кальяри» (1:1).
«Болонья»
«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно больше стабильности.
В ноябре «россоблу» дома сенсационно уступили «Венеции» (0:1), но затем выстрадали три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».
В позапрошлом туре команда смогла обыграть «Рому» (1:0) на своем поле, однако в последней игре снова уступила — «Фиорентине» (2:3) дома.
Таким образом, отставание коллектива, который идет на девятом месте, от зоны еврокубков составляет три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.