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    Вернется ли «Болонья» к победам?

    «Торино» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Серия А, 12 декабря 2021 года

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    «Болонья» идет на девятом месте
    «Торино» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:30 мск. «Торино» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Декабря 2021 года
    Торино
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    •  Торино 14:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч Торино — Болонья

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» находится в нижней половине турнирной таблицы Серии А. «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

    В последнее время туринцы не могут радовать из фанатов. Вот уже как три поединка они не знают побед, из-за застряли ближе к зоне вылета.

    Сперва в выездном поединке клуб был повержен с минимальным счетом — 0:1. Затем он сыграл вничью дома с «Эмполи» (2:2).

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    В последнем туре коллектив снова не проиграл, но и не выиграл, разойдясь миром с «Кальяри» (1:1).

    «Болонья»

    «Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно больше стабильности.

    В ноябре «россоблу» дома сенсационно уступили «Венеции» (0:1), но затем выстрадали три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

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    • В позапрошлом туре команда смогла обыграть «Рому» (1:0) на своем поле, однако в последней игре снова уступила — «Фиорентине» (2:3) дома.

    Таким образом, отставание коллектива, который идет на девятом месте, от зоны еврокубков составляет три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Торино» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Болонья» к победам?
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