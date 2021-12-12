«Торино» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:30 мск. «Торино» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» находится в нижней половине турнирной таблицы Серии А. «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

В последнее время туринцы не могут радовать из фанатов. Вот уже как три поединка они не знают побед, из-за застряли ближе к зоне вылета.

Сперва в выездном поединке клуб был повержен с минимальным счетом — 0:1. Затем он сыграл вничью дома с «Эмполи» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

В последнем туре коллектив снова не проиграл, но и не выиграл, разойдясь миром с «Кальяри» (1:1).

«Болонья»

«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно больше стабильности.

В ноябре «россоблу» дома сенсационно уступили «Венеции» (0:1), но затем выстрадали три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

В позапрошлом туре команда смогла обыграть «Рому» (1:0) на своем поле, однако в последней игре снова уступила — «Фиорентине» (2:3) дома.

Таким образом, отставание коллектива, который идет на девятом месте, от зоны еврокубков составляет три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.