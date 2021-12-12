«Динамо» К сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 18:00 мск. «Динамо» К — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К в нынешнем сезоне традиционно борется за золотые медали. Правда, пока киевляне делят первую строчку с «Шахтером».

В минувшем туре УПЛ «Динамо» К добыло легкую победу. На выезде был разгромлен «Верес» (0:3).

А вот на неделе динамовцы разочаровали. В заключительном туре Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу уступила «Бенфике» (2:0).

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«Динамо» традиционно сложно играет с «Зарей». Из пяти последних очных поединков киевляне выиграли трижды при двух ничьих. Причем последнюю можно считать победой, ведь в овертайме кубкового финала динамовцы забили победный мяч.

«Заря»

Луганчане по традиции участвуют в бронзовой гонке. Правда, команда Виктора Скрипника сейчас отстает от искомой позиции на два пункта.

В минувшем туре «Заря» сумела минимально обыграть «Ингулец». Правда, после того была домашняя ничья с «Буде-Глимтом» (1:1) в Лиге конференций, из которой луганчане вылетели.

В этом поединке гости не смогут рассчитывать на Шахаба Зейхеди. Креативный иранец перебрал желтых карточек.

Разумеется, Скрипник рассчитывает, как минимум, отобрать очки у фаворита. Тем паче, подобный опыт у команды имеется.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.40, на ничью за 4.83, а на «Зарю» — за 7.80.

Киевляне вряд ли отошли от поражения в Лиге чемпионов .

Луганчане постараются не отпустить в таблице конкурентов за бронзу.

Обе команды будут активно атаковать, а забивать в их составах есть кому. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.