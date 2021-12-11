«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» очень симпатичны, и нынешнее 8 место — далеко не предел возможностей команды. Самарцы лишь на 4 очка отстают от третьей позиции.

В минувшем туре «Крылья Советов» очками не разжились. Дома самарцы минимально уступили ЦСКА.

В отличной форме находится Владислав Сарвели. Он, а также Иван Сергеев могут сделать разницу, и наверняка потерзают оборону казанцев.

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Против казанцев «Крылья Советов» играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков самарцы выиграли дважды при одной неудаче.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого так многообещающе начала чемпионат, что «Рубин» стали считать претендентом на медали. Однако ряд неудач отбросили команду подальше от группы лидеров.

Конечно, 10 место для команды — явно не предел. Тем паче, при наличии в составе Хвичи Кварацхелии.

А вот Андерс Дрейер зашел просто блестяще. В 11 матчах датчанин отличился уже семью мячами. Машина!

Правда, в минувшем туре даже гол Дрейера не помог казанцам добыть очки. Поражение от «Нижнего Новгорода» (2:1) явно походит на провал.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Рубин» — за 3.50.

«Крылья Советов» сейчас смотрится посильнее казанцев.

Казанцы крайне нестабильны , к тому же имеют трудности в обороне.

«Крылья Советов» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2.10.