«Нант»
«Нант» подходит к матчу не в лучшей форме. У команды только в прошлом туре завершилась серия из пяти подряд матчей без побед (две ничьи и три поражения).
Ранее коллектив проиграл «Монпелье» (0:2), ПСЖ (1:3), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а также уступил «Марселю» (0:1).
Наконец, в последнем матче «Канарейки» одержали победу, с минимальным счетом переиграв «Лорьян» (1:0).
В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 13-е место. У команды в активе 22 очка в 17 матчах. Забито и пропущено у «Нанта» 21 гол.
«Ланс»
Гости продолжают борьбу за еврокубки. Сейчас они занимают пятое место в зоне Лиги конференций. Однако в последнее время результаты команды ухудшились.
«Ланс» выиграл только один матч из шести последних, а к грядущей игре подошел с тремя ничейными результатами и поражением.
21 ноября «Ланс» крупно проиграл «Бресту» (0:4). После этого было две ничьи — 2:2 с «Анже», 2:2 с «Клермоном» и 1:1 с ПСЖ.
Единственная победа в последних шести поединках — домашний разгром «Труа» (4:0), который борется за выживание.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — одна из команд точно не забьет за 2,00.