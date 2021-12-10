В пятницу, 10 декабря, «Нант» на своем поле примет «Ланс» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Нант» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» подходит к матчу не в лучшей форме. У команды только в прошлом туре завершилась серия из пяти подряд матчей без побед (две ничьи и три поражения).

Ранее коллектив проиграл «Монпелье» (0:2), ПСЖ (1:3), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а также уступил «Марселю» (0:1).

Наконец, в последнем матче «Канарейки» одержали победу, с минимальным счетом переиграв «Лорьян» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 13-е место. У команды в активе 22 очка в 17 матчах. Забито и пропущено у «Нанта» 21 гол.

«Ланс»

Гости продолжают борьбу за еврокубки. Сейчас они занимают пятое место в зоне Лиги конференций. Однако в последнее время результаты команды ухудшились.

«Ланс» выиграл только один матч из шести последних, а к грядущей игре подошел с тремя ничейными результатами и поражением.

21 ноября «Ланс» крупно проиграл «Бресту» (0:4). После этого было две ничьи — 2:2 с «Анже», 2:2 с «Клермоном» и 1:1 с ПСЖ.

Единственная победа в последних шести поединках — домашний разгром «Труа» (4:0), который борется за выживание.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — одна из команд точно не забьет за 2,00.