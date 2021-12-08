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    Ждем тотал больше в Лиссабоне

    «Бенфика» — «Динамо» К. Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Динамо» К
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    Пицци
    В матче 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы E, «Бенфика» примет киевское «Динамо» на поле стадиона «Эштадиу да Луж» (Лиссабон). Встреча назначена на 8 декабря 23:00 мск. «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 08 Декабря 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    Коэффициенты на матч Бенфика — Динамо К

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  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» застолбила за собой как минимум третью строчку. Однако «орлы» все еще имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого им надо побеждать «Динами» и рассчитывать на поражение «Барсы» в Мюнхене.

    Хозяева набрали 5 очков. Они не побеждали в трех последних тура ЛЧ. Перед началом серии им удалось разгромить как раз ту самую «Барселону» (3:0). В списке последних матчей такие результаты: 0:4, 2:5 от «Баварии» и 0:0 с «каталонцами».

    Перед матчем с «Динамо» у команды Жорже Жезуша было поражение от «Спортинга» в чемпионате Португалии. Там у лиссабонского коллектива 31 очко и третье место.

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    В списке игроков лазаретаДиого Гонсалвеш, Лукас Верисимо и Неманья Радоньич.

    «Динамо» К

    Киевляне прощаются с еврокубками после этого тура. У них одно очко и им уже ничего не светит в нынешнем сезоне. При этом единственный пункт команда Мирчи Луческу набрала как раз в игре с «Бенфикой», которая завершилась нулевой ничьей.

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    • «Динамо» проиграло четырех матча подряд в Лиге чемпионов, хотя в трех последних делало это более менее достойно. К примеру, в прошлом матче гости проиграли «Баварии» 1:2. До этого они дважды уступили «Барселоне» со счетом 0:1.

    В чемпионате «бело-голубые» идут на второй позиции с 44 очками. 27 ноября они победили «Минай» 2:0, а 4 декабря — разгромили «Верес» 3:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Луческу не может рассчитывать на Томаша Кендзеру и Владислава Супрягу. Это не считая Артема Беседина.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» можно поставить с коэффициентом 1.33. Ставки на победу «Динамо» принимаются с котировкой 11.00. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 5.20.

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    «Бенфике» надо больше, чем «Динамо». «Динамо» будет сопротивляться, но в прошлых трех турах это ни к чему не привело.

    Букмекеры в большей мере склоняются к тому, что игра будет результативной. Мы с ними согласны. Первый гол раскроет игру. «Динамо» в любом случае нет смысла сидеть в обороне, а «Бенфике» нужно добывать 3 очка. Ставка — тотал больше 3 за 2.20.

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    «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем тотал больше в Лиссабоне
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