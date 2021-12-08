В матче 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы E, «Бенфика» примет киевское «Динамо» на поле стадиона «Эштадиу да Луж» (Лиссабон). Встреча назначена на 8 декабря 23:00 мск. «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» застолбила за собой как минимум третью строчку. Однако «орлы» все еще имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого им надо побеждать «Динами» и рассчитывать на поражение «Барсы» в Мюнхене.

Хозяева набрали 5 очков. Они не побеждали в трех последних тура ЛЧ. Перед началом серии им удалось разгромить как раз ту самую «Барселону» (3:0). В списке последних матчей такие результаты: 0:4, 2:5 от «Баварии» и 0:0 с «каталонцами».

Перед матчем с «Динамо» у команды Жорже Жезуша было поражение от «Спортинга» в чемпионате Португалии. Там у лиссабонского коллектива 31 очко и третье место.

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В списке игроков лазарета — Диого Гонсалвеш, Лукас Верисимо и Неманья Радоньич.

«Динамо» К

Киевляне прощаются с еврокубками после этого тура. У них одно очко и им уже ничего не светит в нынешнем сезоне. При этом единственный пункт команда Мирчи Луческу набрала как раз в игре с «Бенфикой», которая завершилась нулевой ничьей.

«Динамо» проиграло четырех матча подряд в Лиге чемпионов, хотя в трех последних делало это более менее достойно. К примеру, в прошлом матче гости проиграли «Баварии» 1:2. До этого они дважды уступили «Барселоне» со счетом 0:1.

В чемпионате «бело-голубые» идут на второй позиции с 44 очками. 27 ноября они победили «Минай» 2:0, а 4 декабря — разгромили «Верес» 3:0.

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Луческу не может рассчитывать на Томаша Кендзеру и Владислава Супрягу. Это не считая Артема Беседина.

Прогноз и ставка

На «Бенфику» можно поставить с коэффициентом 1.33. Ставки на победу «Динамо» принимаются с котировкой 11.00. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 5.20.

«Бенфике» надо больше, чем «Динамо» . «Динамо» будет сопротивляться, но в прошлых трех турах это ни к чему не привело.