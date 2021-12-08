Коэффициенты на матч Бенфика — Динамо К
«Бенфика»
«Бенфика» застолбила за собой как минимум третью строчку. Однако «орлы» все еще имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого им надо побеждать «Динами» и рассчитывать на поражение «Барсы» в Мюнхене.
Хозяева набрали 5 очков. Они не побеждали в трех последних тура ЛЧ. Перед началом серии им удалось разгромить как раз ту самую «Барселону» (3:0). В списке последних матчей такие результаты: 0:4, 2:5 от «Баварии» и 0:0 с «каталонцами».
Перед матчем с «Динамо» у команды Жорже Жезуша было поражение от «Спортинга» в чемпионате Португалии. Там у лиссабонского коллектива 31 очко и третье место.
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«Динамо» К
Киевляне прощаются с еврокубками после этого тура. У них одно очко и им уже ничего не светит в нынешнем сезоне. При этом единственный пункт команда Мирчи Луческу набрала как раз в игре с «Бенфикой», которая завершилась нулевой ничьей.
«Динамо» проиграло четырех матча подряд в Лиге чемпионов, хотя в трех последних делало это более менее достойно. К примеру, в прошлом матче гости проиграли «Баварии» 1:2. До этого они дважды уступили «Барселоне» со счетом 0:1.
В чемпионате «бело-голубые» идут на второй позиции с 44 очками. 27 ноября они победили «Минай» 2:0, а 4 декабря — разгромили «Верес» 3:0.
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Луческу не может рассчитывать на Томаша Кендзеру и Владислава Супрягу. Это не считая Артема Беседина.
Прогноз и ставка
На «Бенфику» можно поставить с коэффициентом 1.33. Ставки на победу «Динамо» принимаются с котировкой 11.00. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 5.20.
Букмекеры в большей мере склоняются к тому, что игра будет результативной. Мы с ними согласны. Первый гол раскроет игру. «Динамо» в любом случае нет смысла сидеть в обороне, а «Бенфике» нужно добывать 3 очка.