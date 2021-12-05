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    Роттердамцы одолеют аутсайдера, но не удержат ворота на замке

    «Фейеноорд» — «Фортуна». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Фортуна»
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    Луис Синистерра
    В воскресенье, 5 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» дома сыграет против «Фортуны» из Ситтарда. Начало — в 18:45 по мск. «Фейеноорд» — «Фортуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    Перед стартом данного тура «Фейноорд» с 32 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидера на четыре очка при игре в запасе.

    Клуб из Роттердама за 14 проведенных встреч только в двух случаях был повержен, еще два раза он сыграл вничью и одержал десять викторий. Разница мячей в этих поединках составляет 33:14.

    К данному матчу «южане» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где они расписали три мировые и семь раз победили. Несколько дней тому назад они дома одолели «Хераклес» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене «Фейеноорд» в текущем чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, выиграв шесть встреч при одном мировом исходе.

    «Фортуна»

    «Фортуна» с девятью баллами в чемпионской гонке находится на предпоследней позиции, отставая на три балла от безопасной строки.

    Команда из Ситтарда в текущем первенстве всего дважды побеждала, и оба раза дома, а также три встречи завершила ничьей и в девяти терпела поражения, забила 16 мячей, пропустила — 34.

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    • В предыдущем поединке первенства коллектив на выезде уступил «АЗ Алкмару» со счетом 1:2, и это фиаско стало для аутсайдера пятым подряд. Правда, в каждой игре он забивал хоть по голу.

    Вне родных стен «Фортуна» в этом розыгрыше Эредивизии еще не побеждала, дважды сыграв вничью и потерпев пять неудач.

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    В прошлом сезоне «Фейеноорд» дважды обыграл «Фортуну» — 2:0 дома и 3:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Фейеноорд» — «Фортуна»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фейноорда» — 1.22, победа «Фортуны» — 12.50, ничья — 6.90.

    Роттердамцы не должны испытать трудностей с завоевание трех очков, но рискнем предположить, что аутсайдер сможет забить. В общем, наш прогноз на эту игру — П1 + обе забьют.

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    «Фейеноорд» — «Фортуна»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Роттердамцы одолеют аутсайдера, но не удержат ворота на замке
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