В воскресенье, 5 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» дома сыграет против «Фортуны» из Ситтарда. Начало — в 18:45 по мск. «Фейеноорд» — «Фортуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Перед стартом данного тура «Фейноорд» с 32 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидера на четыре очка при игре в запасе.

Клуб из Роттердама за 14 проведенных встреч только в двух случаях был повержен, еще два раза он сыграл вничью и одержал десять викторий. Разница мячей в этих поединках составляет 33:14.

К данному матчу «южане» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где они расписали три мировые и семь раз победили. Несколько дней тому назад они дома одолели «Хераклес» 2:1.

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На своей арене «Фейеноорд» в текущем чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, выиграв шесть встреч при одном мировом исходе.

«Фортуна»

«Фортуна» с девятью баллами в чемпионской гонке находится на предпоследней позиции, отставая на три балла от безопасной строки.

Команда из Ситтарда в текущем первенстве всего дважды побеждала, и оба раза дома, а также три встречи завершила ничьей и в девяти терпела поражения, забила 16 мячей, пропустила — 34.

В предыдущем поединке первенства коллектив на выезде уступил «АЗ Алкмару» со счетом 1:2, и это фиаско стало для аутсайдера пятым подряд. Правда, в каждой игре он забивал хоть по голу.

Вне родных стен «Фортуна» в этом розыгрыше Эредивизии еще не побеждала, дважды сыграв вничью и потерпев пять неудач.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» дважды обыграл «Фортуну» — 2:0 дома и 3:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Фейеноорд» — «Фортуна»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фейноорда» — 1.22, победа «Фортуны» — 12.50, ничья — 6.90.

Роттердамцы не должны испытать трудностей с завоевание трех очков, но рискнем предположить, что аутсайдер сможет забить. В общем, наш прогноз на эту игру — П1 + обе забьют.