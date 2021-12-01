В среду, 1 декабря, в перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» дома сыграет против «Хераклеса». Начало — в 22:00 по мск. «Фейеноорд» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

На данный момент «Фейноорд» с 29 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, и в случае победы в этой игре поднимется на вторую позицию.

Клуб из Роттердама за 13 проведенных встреч только в двух случаях был повержен, еще два раза он сыграл вничью и одержал девять викторий. Разница мячей в этих поединках составляет 31:13.

К данному матчу «южане» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где они расписали три мировые и шесть раз победили. В прошлом туре первенства они в гостях поделили очки с «Твенте» — 0:0.

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На своей же арене «Фейеноорд» в текущем чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, выиграв пять встреч при одном мировом исходе.

«Хераклес»

«Хераклес» с 14 зачетными пунктами находится на 14 позиции в турнирной таблице нидерландского первенства, оторвавшись на четыре балла от опасной зоны.

За всю турнирную дистанцию клуб из Алмело победил всего лишь четыре раза, еще две игры он свел вничью и потерпел семь неудач, разница мячей составляет — 14:18.

В отрезке минувших четырех игр чемпионата команда добилась только одной виктории, одолев дома предпоследнюю «Фортуну» 3:1. Еще раз она сыграла вничью и дважды проиграла.

Вне родных стен в текущем первенстве заработал только одно очко в шести проведенных встречах.

В минувшем сезоне эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фейноорда» — 1.41, победа «Хераклеса» — 7.40, ничья — 4.94.

В этом поединке прогнозируем викторию хозяев минимум в два мяча, так как роттердамцы очень сильно играют дома, а вот «Хераклес» совсем беспомощен вне родных стен.