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    Роттердамцы поднимутся на вторую строку

    «Фейеноорд» — «Хераклес». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 1 декабря 2021 года

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    «Фейеноорд»
    В среду, 1 декабря, в перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» дома сыграет против «Хераклеса». Начало — в 22:00 по мск. «Фейеноорд» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    На данный момент «Фейноорд» с 29 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, и в случае победы в этой игре поднимется на вторую позицию.

    Клуб из Роттердама за 13 проведенных встреч только в двух случаях был повержен, еще два раза он сыграл вничью и одержал девять викторий. Разница мячей в этих поединках составляет 31:13.

    К данному матчу «южане» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где они расписали три мировые и шесть раз победили. В прошлом туре первенства они в гостях поделили очки с «Твенте» — 0:0.

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    На своей же арене «Фейеноорд» в текущем чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, выиграв пять встреч при одном мировом исходе.

    «Хераклес»

    «Хераклес» с 14 зачетными пунктами находится на 14 позиции в турнирной таблице нидерландского первенства, оторвавшись на четыре балла от опасной зоны.

    За всю турнирную дистанцию клуб из Алмело победил всего лишь четыре раза, еще две игры он свел вничью и потерпел семь неудач, разница мячей составляет — 14:18.

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    • В отрезке минувших четырех игр чемпионата команда добилась только одной виктории, одолев дома предпоследнюю «Фортуну» 3:1. Еще раз она сыграла вничью и дважды проиграла.

    Вне родных стен в текущем первенстве заработал только одно очко в шести проведенных встречах.

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    В минувшем сезоне эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фейноорда» — 1.41, победа «Хераклеса» — 7.40, ничья — 4.94.

    В этом поединке прогнозируем викторию хозяев минимум в два мяча, так как роттердамцы очень сильно играют дома, а вот «Хераклес» совсем беспомощен вне родных стен.

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    «Фейеноорд» — «Хераклес»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Роттердамцы поднимутся на вторую строку
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