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    Сможет ли «Лидс» выиграть у «Кристал Пэлас»?

    «Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.21) и ставки на чемпионат Англии 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Кристал Пэлас»
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    «Лидс» одержал только одну победу в шести матчах на своем поле
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:15 мск. «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 23:15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Лидс — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Лидс»

    «Лидс» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти туров.

    В минувшую субботу «Лидс» сыграл вничью с «Брайтоном» — 0:0. Для выездного матча это очень хороший результат.

    «Лидс» не очень удачно стартовал, но сейчас дела потихоньку налаживаются. В пяти предыдущих турах «Лидс» потерпел только одно поражение, но при этом трижды сыграл вничью.

    «Лидс» одержал только одну победу в шести матчах на своем поле.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем находится на десятой строчке. В активе лондонского клуба на данный момент 16 очков.

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  • 26/11/2021

    • «Кристал Пэлас» в предыдущем туре уступил на своем поле «Астон Вилле», прервав серию из семи матчей без поражений.

    Все прогнозы на АПЛ

    В конце октября команда Патрика Виейра сенсационно выиграла на выезде у «Манчестер Сити», а после этого одержала победу над «Вулверхэмптоном».

    «Кристал Пэлас» одержал только одну победу в шести гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.08.

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    Встреча равных по силе соперников, и это явно не тот случай, когда надо ставить на исход. В этом плане игра абсолютно непредсказуемая.

    Но вполне вероятно, что команды обменяются забитыми мячами.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.21.

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    «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лидс» выиграть у «Кристал Пэлас»?
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