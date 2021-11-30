«Лидс» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:15 мск. «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти туров.

В минувшую субботу «Лидс» сыграл вничью с «Брайтоном» — 0:0. Для выездного матча это очень хороший результат.

«Лидс» не очень удачно стартовал, но сейчас дела потихоньку налаживаются. В пяти предыдущих турах «Лидс» потерпел только одно поражение, но при этом трижды сыграл вничью.

«Лидс» одержал только одну победу в шести матчах на своем поле.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем находится на десятой строчке. В активе лондонского клуба на данный момент 16 очков.

«Кристал Пэлас» в предыдущем туре уступил на своем поле «Астон Вилле», прервав серию из семи матчей без поражений.

Все прогнозы на АПЛ

В конце октября команда Патрика Виейра сенсационно выиграла на выезде у «Манчестер Сити», а после этого одержала победу над «Вулверхэмптоном».

«Кристал Пэлас» одержал только одну победу в шести гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.08.

Встреча равных по силе соперников, и это явно не тот случай, когда надо ставить на исход. В этом плане игра абсолютно непредсказуемая.

Но вполне вероятно, что команды обменяются забитыми мячами.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.21.