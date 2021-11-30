«Алашкерт» сыграет на своем поле с «Араратом» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 13:00 мск. «Алашкерт» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

«Алашкерт» в текущем сезоне бьется за выживание в элите армянского футбола. Пока получается успешно — 7 место из 10 команд.

На неделе «Алашкерт» удручил результатом. На выезде команда не сумела пройти в Кубке Армении «Урарту» (2:0).

Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. До этого «Алашкерт» минимально уступил финскому ХИКу в Лиге конференций.

Все прогнозы на футбол

Против «Арарата» «Алашкерт» в последние годы играет фактически на равных. В пяти последних очных битвах команда дважды победила при двух поражениях.

«Арарат»

Ереванский клуб традиционно конкурирует в чемпионской гонке. Правда, на данный момент команда занимает только 3 место в турнирной таблице.

Самой большой проблемой «Арарат» является не самая надежная оборона. Все-таки 16 пропущенных мячей в 14 матчах — многовато, как для одного из лидеров.

К слову, на неделе ереванцы прошли в полуфинал Кубка Армении. Победу над «Ноа» принес точный выстрел Оганеса Назаряна.

«Арарат» не проигрывает уже почти полтора месяца. Да и состав у команды выглядит весьма прилично. Один Эдгар Малакян чего стоит!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Алашкерт» за 2.41, на ничью за 3.05, а на «Арарат» — за 2.80.

«Алашкерт» будет стараться оторваться от группы аутсайдеров.

Гости в последних матчах демонстрируют отличные результаты .

Обе команды настроены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.