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    «Алашкерт» с «Араратом» покажут атакующий футбол?

    «Алашкерт» — «Арарат». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Армении, 30 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алашкерт» — «Арарат»
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    Эдгар Малакян
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с «Араратом» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 13:00 мск. «Алашкерт» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» в текущем сезоне бьется за выживание в элите армянского футбола. Пока получается успешно — 7 место из 10 команд.

    На неделе «Алашкерт» удручил результатом. На выезде команда не сумела пройти в Кубке Армении «Урарту» (2:0).

    Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. До этого «Алашкерт» минимально уступил финскому ХИКу в Лиге конференций.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Арарата» «Алашкерт» в последние годы играет фактически на равных. В пяти последних очных битвах команда дважды победила при двух поражениях.

    «Арарат»

    Ереванский клуб традиционно конкурирует в чемпионской гонке. Правда, на данный момент команда занимает только 3 место в турнирной таблице.

    Самой большой проблемой «Арарат» является не самая надежная оборона. Все-таки 16 пропущенных мячей в 14 матчах — многовато, как для одного из лидеров.

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    • К слову, на неделе ереванцы прошли в полуфинал Кубка Армении. Победу над «Ноа» принес точный выстрел Оганеса Назаряна.

    «Арарат» не проигрывает уже почти полтора месяца. Да и состав у команды выглядит весьма прилично. Один Эдгар Малакян чего стоит!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Алашкерт» за 2.41, на ничью за 3.05, а на «Арарат» — за 2.80.

    «Алашкерт» будет стараться оторваться от группы аутсайдеров.

    Гости в последних матчах демонстрируют отличные результаты.

    Обе команды настроены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Алашкерт» — «Арарат»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. «Алашкерт» с «Араратом» покажут атакующий футбол?
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