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    Первая половина игры будет мировой

    «Мирандес» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, Чемпионат Испании, 26 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Овьедо»
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    «Овьедо»
    В пятницу, 26 ноября, в рамках 18-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле примет «Овьедо». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Мирандес» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Ноября 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 23:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Мирандес — Овьедо
  • 1
  • 2.80
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  • 3.00
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Мирандес»

    «Мирандес» имеет в своей копилке 19 зачетных пунктов, с которыми находится на 16 месте в турнирной таблице Сегунды, опережая зону вылета всего лишь на два очка.

    «Кабаны» в текущем первенстве смогли добыть пять побед, четыре раза они делили очки с оппонентами и восемь раз уходили с поля поверженными, забили 24 гола, а пропустили на четыре больше.

    К данной игре «красные» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией. В данном отрезке они сперва поочередно проиграли 1:3 на выезде «Вальядолиду» и дома 0:1 «Уэски», а накануне расписали мировую с «Фуэнлабрадой» 1:1 в гостях.

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    10 из 19 общих пунктов «Мирандес» заработал как раз в родных стенах, три раза выиграв при одном ничейном исходе и пяти неудачах.

    «Овьедо»

    «Овьедо» в этом сезоне может зацепиться разве что за зону плей-офф. Сейчас коллектив идет девятым, отставая на три пункта от шестой позиции.

    Пока за всю турнирную дистанцию «карбайонцы» потерпели только три фиаско. Еще они смогли отпраздновать пять побед и девять игр закончили вничью, разница мячей — 18:15.

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  • 21/11/2021

    • Вот уже три тура подряд «синие» не знают горечи поражений. Сперва в данном отрезке они поделили очки с «Ла-Пальмасом» 1:1 дома и с «Леганесом» 0:0 в гостях. Накануне же они обыграли дома аутсайдера «Аморебьету» — 2:0.

    Только 10 из 24 общих пунктов «Овьедо» заработал вне родных стен, по два раза победив и проиграв, а также четыре встречи сведя мировыми исходами.

    В прошлом сезоне оба матчи между собой эти клубы закончили вничью по 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.13.

    Поединки между этими командами проходят в последнее время в упорной борьбе, и зачастую первые таймы заканчиваются вничью. Прогнозируем, что и сейчас в первой половине будет мировая.

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    «Мирандес» — «Овьедо»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. Первая половина игры будет мировой
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