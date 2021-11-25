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    ПСВ учинит разгром австрийцам?

    ПСВ — «Штурм». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Штурм»
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    Карлос Винисиус
    ПСВ сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСВ

    Эйндховенцы в нынешнем сезоне выглядят очень прилично. В своем чемпионате команда борется за чемпионский титул, да и в Лиге Европы способна на большее, чем нынешнее 3 место в группе.

    Да, в активе у ПСВ только 5 очков, однако шанс догнать лидера «Монако» есть. Отставание от монегасков составляет всего 3 пункта.

    В последнем матче своего чемпионата ПСВ добыл важнейшую победу. Команда уверенно переиграла «Витесс» (2:0).

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    Без кадровых потерь у голландцев не обошлось. С австрийцами не сыграют Коди Гакпо, Эран Зехави и Филипп Макс, угодившие в лазарет.

    «Штурм»

    В Лиге Европы австрийцы пока не блещут, и это еще мягко сказано. «Штурм» набрал только один балл, и разве что теоретически может подняться со дна.

    В своем чемпионате у «Штурма» также не все идеально. Команда занимает 2 место, а в последнем туре сыграла вничью с ЛАСКом (3:3).

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    • Наверняка австрийцы постараются огорчить голландцев. Вот только оборона команды, давшая сбой 7 раз, к этому не располагает…

    Вероятнее всего, «Штурм» сыграет вторым номером. Главной задачей гостей будет сдержать натиск быстроногих голландцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Штурм» — за 11.00.

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    Голландцы мотивированы подняться с третьего места, к тому же смотрятся мощнее соперника.

    «Штурм» многовато пропускает в свои ворота, и вряд ли сможет помешать хозяевам победить.

    ПСВ выглядит сильнее оппонента, к тому же игроки хозяев крайне изобретательны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора ПСВ -2.5 с коэффициентом 2.50.

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    ПСВ — «Штурм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. ПСВ учинит разгром австрийцам?
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