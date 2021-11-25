ПСВ
Эйндховенцы в нынешнем сезоне выглядят очень прилично. В своем чемпионате команда борется за чемпионский титул, да и в Лиге Европы способна на большее, чем нынешнее 3 место в группе.
Да, в активе у ПСВ только 5 очков, однако шанс догнать лидера «Монако» есть. Отставание от монегасков составляет всего 3 пункта.
В последнем матче своего чемпионата ПСВ добыл важнейшую победу. Команда уверенно переиграла «Витесс» (2:0).
Без кадровых потерь у голландцев не обошлось. С австрийцами не сыграют Коди Гакпо, Эран Зехави и Филипп Макс, угодившие в лазарет.
«Штурм»
В Лиге Европы австрийцы пока не блещут, и это еще мягко сказано. «Штурм» набрал только один балл, и разве что теоретически может подняться со дна.
В своем чемпионате у «Штурма» также не все идеально. Команда занимает 2 место, а в последнем туре сыграла вничью с ЛАСКом (3:3).
Наверняка австрийцы постараются огорчить голландцев. Вот только оборона команды, давшая сбой 7 раз, к этому не располагает…
Вероятнее всего, «Штурм» сыграет вторым номером. Главной задачей гостей будет сдержать натиск быстроногих голландцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Штурм» — за 11.00.
Голландцы мотивированы подняться с третьего места, к тому же смотрятся мощнее соперника.
ПСВ выглядит сильнее оппонента, к тому же игроки хозяев крайне изобретательны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора ПСВ -2.5 с коэффициентом 2.50.