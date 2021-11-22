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    Все новости спорта

    Удержится ли «Райо» на седьмом месте?

    «Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Примера, 22 ноября 2021 года

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    «Райо» идет на седьмом месте
    Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мальоркой» состоится 22 ноября. Матч на арене «Вальекас» начнется в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Ноября 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в прошлом сезоне выступал в Сегунды и через сито плей-офф смог завоевать билет в элиту испанского футбола, где сейчас идет на высоком седьмом месте с 20 очками.

    «Пчелы» за 13 проведенных встреч добились шести викторий, дважды они сыграли вничью и потерпели пять неудач. За последние пять игр у них два выигрыша при двух фиаско и ничьей.

    Первая мировая состоялась как раз в позапрошлом туре — дома с «Сельтой» 0:0. Перед этим мадридский коллектив в родных стенах смог переиграть минимально «Барселону» — 1:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В минувшем поединке чемпионата Испании коллектив потерпел выездное поражение от «Реала» (1:2).

    «Мальорка»

    «Мальорка» по итогам прошлого сезона также поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 15 очками идет на 13-й строке в турнирной таблице.

    В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, два раза поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

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    • В прошлом игровом дне островитяне сыграли вничью дома с «Эльче» со счетом 2:2. Тем самым им не удалось подняться в верхнюю часть таблицы.

    В 10 предыдущих поединках балеарцы одержали лишь одну победу и не знают успехов вот уже пять игр. При этом в четырех матчах они были слабее своих соперников.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

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    «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Райо» на седьмом месте?
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