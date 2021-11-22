«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» в прошлом сезоне выступал в Сегунды и через сито плей-офф смог завоевать билет в элиту испанского футбола, где сейчас идет на высоком седьмом месте с 20 очками.
«Пчелы» за 13 проведенных встреч добились шести викторий, дважды они сыграли вничью и потерпели пять неудач. За последние пять игр у них два выигрыша при двух фиаско и ничьей.
Первая мировая состоялась как раз в позапрошлом туре — дома с «Сельтой» 0:0. Перед этим мадридский коллектив в родных стенах смог переиграть минимально «Барселону» — 1:0.
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В минувшем поединке чемпионата Испании коллектив потерпел выездное поражение от «Реала» (1:2).
«Мальорка»
«Мальорка» по итогам прошлого сезона также поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 15 очками идет на 13-й строке в турнирной таблице.
В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, два раза поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.
В прошлом игровом дне островитяне сыграли вничью дома с «Эльче» со счетом 2:2. Тем самым им не удалось подняться в верхнюю часть таблицы.
В 10 предыдущих поединках балеарцы одержали лишь одну победу и не знают успехов вот уже пять игр. При этом в четырех матчах они были слабее своих соперников.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.