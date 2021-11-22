Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мальоркой» состоится 22 ноября. Матч на арене «Вальекас» начнется в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в прошлом сезоне выступал в Сегунды и через сито плей-офф смог завоевать билет в элиту испанского футбола, где сейчас идет на высоком седьмом месте с 20 очками.

«Пчелы» за 13 проведенных встреч добились шести викторий, дважды они сыграли вничью и потерпели пять неудач. За последние пять игр у них два выигрыша при двух фиаско и ничьей.

Первая мировая состоялась как раз в позапрошлом туре — дома с «Сельтой» 0:0. Перед этим мадридский коллектив в родных стенах смог переиграть минимально «Барселону» — 1:0.

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В минувшем поединке чемпионата Испании коллектив потерпел выездное поражение от «Реала» (1:2).

«Мальорка»

«Мальорка» по итогам прошлого сезона также поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 15 очками идет на 13-й строке в турнирной таблице.

В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, два раза поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

В прошлом игровом дне островитяне сыграли вничью дома с «Эльче» со счетом 2:2. Тем самым им не удалось подняться в верхнюю часть таблицы.

В 10 предыдущих поединках балеарцы одержали лишь одну победу и не знают успехов вот уже пять игр. При этом в четырех матчах они были слабее своих соперников.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.