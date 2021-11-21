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    «Факел» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Нефтехимик»
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    Олег Василенко
    «Факел» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2021 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    «Факел»

    «Факел» в нынешнем сезоне смотрится отлично. Олегу Василенко удалось создать прекрасный коллектив, и решение главной задачи не за горами.

    Сейчас воронежцы вторые, но столько же очков имеет в своем активе и «Торпедо» (43 балла). Радует результативностью и Максим Максимов, отличившийся 11 раз.

    При этом воронежцы неудачно сыграли в минувшем туре. Поражение от «Акрона» (2:0) получилось абсолютно по делу.

    Прогнозы на ФНЛ

    Против нижнекамцев «Факел» в последние годы играет не столь удачно. Три поражения и одна победа — таков слабенький улов воронежцев.

    «Нефтехимик»

    Кириллу Новикову командировка в Нижнекамск вполне удается. Молодой тренер экспериментирует, и выходит неплохо — 5 место.

    Причем пропускает «Нефтехимик» меньше гола за матч — 21 мяч в 23 встречах. Впрочем, стремиться команде еще есть к чему.

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    • Минувший тур команда провела не столь уверенно. Домашняя сухая ничья с «Балтикой» больше разочаровала, чем обрадовала.

    А вот Александр Юшин, забивший 17 мячей, лидирует в споре бомбардиров. На его лучшие качества и ориентируется Новиков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.50, на ничью за 2.99, а на «Нефтехимик» — за 2.85.

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    «Факел» неудачно играет против нижнекамцев, но наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

    «Нефтехимик» надежен в обороне, а наличие в составе Юшина обеспечит моменты у ворот хозяев.

    Претенденты на выход в РПЛ наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Факел» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. В Воронеже забьют все?
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