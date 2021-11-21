«Факел» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» в нынешнем сезоне смотрится отлично. Олегу Василенко удалось создать прекрасный коллектив, и решение главной задачи не за горами.

Сейчас воронежцы вторые, но столько же очков имеет в своем активе и «Торпедо» (43 балла). Радует результативностью и Максим Максимов, отличившийся 11 раз.

При этом воронежцы неудачно сыграли в минувшем туре. Поражение от «Акрона» (2:0) получилось абсолютно по делу.

Прогнозы на ФНЛ

Против нижнекамцев «Факел» в последние годы играет не столь удачно. Три поражения и одна победа — таков слабенький улов воронежцев.

«Нефтехимик»

Кириллу Новикову командировка в Нижнекамск вполне удается. Молодой тренер экспериментирует, и выходит неплохо — 5 место.

Причем пропускает «Нефтехимик» меньше гола за матч — 21 мяч в 23 встречах. Впрочем, стремиться команде еще есть к чему.

Минувший тур команда провела не столь уверенно. Домашняя сухая ничья с «Балтикой» больше разочаровала, чем обрадовала.

А вот Александр Юшин, забивший 17 мячей, лидирует в споре бомбардиров. На его лучшие качества и ориентируется Новиков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.50, на ничью за 2.99, а на «Нефтехимик» — за 2.85.

«Факел» неудачно играет против нижнекамцев, но наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

«Нефтехимик» надежен в обороне, а наличие в составе Юшина обеспечит моменты у ворот хозяев .

Претенденты на выход в РПЛ наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.