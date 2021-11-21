«Факел»
«Факел» в нынешнем сезоне смотрится отлично. Олегу Василенко удалось создать прекрасный коллектив, и решение главной задачи не за горами.
Сейчас воронежцы вторые, но столько же очков имеет в своем активе и «Торпедо» (43 балла). Радует результативностью и Максим Максимов, отличившийся 11 раз.
При этом воронежцы неудачно сыграли в минувшем туре. Поражение от «Акрона» (2:0) получилось абсолютно по делу.
Против нижнекамцев «Факел» в последние годы играет не столь удачно. Три поражения и одна победа — таков слабенький улов воронежцев.
«Нефтехимик»
Кириллу Новикову командировка в Нижнекамск вполне удается. Молодой тренер экспериментирует, и выходит неплохо — 5 место.
Причем пропускает «Нефтехимик» меньше гола за матч — 21 мяч в 23 встречах. Впрочем, стремиться команде еще есть к чему.
Минувший тур команда провела не столь уверенно. Домашняя сухая ничья с «Балтикой» больше разочаровала, чем обрадовала.
А вот Александр Юшин, забивший 17 мячей, лидирует в споре бомбардиров. На его лучшие качества и ориентируется Новиков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.50, на ничью за 2.99, а на «Нефтехимик» — за 2.85.
«Факел» неудачно играет против нижнекамцев, но наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.
«Нефтехимик» надежен в обороне, а
Претенденты на выход в РПЛ наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.