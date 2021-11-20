«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» снова борется за выживание. «Шершни» уже стали полноценным лифтом между АПЛ и Чемпионшип.

Сейчас команда находится как раз над пропастью — 17 место с двухочковым отрывом от «Бернли». При этом «шершни» забили только 12 раз.

В минувшем туре «Уотфорд» снова проиграл. Правда, поражение от «Арсенала» вышло минимальным и крайне досадным.

Все прогнозы на АПЛ

Против «Манчестер Юнайтед» команда играет неудачно. В пяти последних поединках «Уотфорд» выиграл лишь однажды, уступив четырежды.

«Манчестер Юнайтед»

Фактор Криштиану Роналду, конечно, является крайне важным, но уж слишком зависимы от него манкунианцы. Команда Оле Гуннара Сульшера не блещет стабильностью.

Нынешнее 6 место с девятиочковым отставанием от лидера «Челси» — явно не то, на что рассчитывало руководство «Манчестер Юнайтед». Вот и скамейка под Сульшером раскачалась донельзя.

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» уступил в дерби (0:2). Хотя до того манкунианцы на выезде разнесли в щепки «Тоттенхэм» (0:3).

Эти манчестерские качели ни к чему хорошему не приведут. Нужны победы, причем здесь и сейчас. Правда, добывать викторию «МЮ» придется без травмированных Поля Погба и Рафаэля Варана.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.53, на ничью за 4.68, а на «Уотфорд» — за 6.25.

«Уотфорд» традиционно неудачно играет с «МЮ».

Манкунианцам пора полноценно возвращаться в чемпионскую гонку .

Гости имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей, которые и обеспечат им успех. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.