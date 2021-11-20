ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»? Национальный стадион в ПекинеПекин-2022. Арены готовы, а вот со снегом могут быть проблемы Маркус Рэшфорд в eFootball 2022Ожидание vs. Реальность. Какой в действительности получилась eFootball 2022?
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» оперативно приструнит «шершней»?

    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 20 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» снова борется за выживание. «Шершни» уже стали полноценным лифтом между АПЛ и Чемпионшип.

    Сейчас команда находится как раз над пропастью — 17 место с двухочковым отрывом от «Бернли». При этом «шершни» забили только 12 раз.

    В минувшем туре «Уотфорд» снова проиграл. Правда, поражение от «Арсенала» вышло минимальным и крайне досадным.

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Манчестер Юнайтед» команда играет неудачно. В пяти последних поединках «Уотфорд» выиграл лишь однажды, уступив четырежды.

    «Манчестер Юнайтед»

    Фактор Криштиану Роналду, конечно, является крайне важным, но уж слишком зависимы от него манкунианцы. Команда Оле Гуннара Сульшера не блещет стабильностью.

    Нынешнее 6 место с девятиочковым отставанием от лидера «Челси» — явно не то, на что рассчитывало руководство «Манчестер Юнайтед». Вот и скамейка под Сульшером раскачалась донельзя.

  • Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана
  • С Пеле, Месси и Роналду все понятно. А кто еще в первой десятке бомбардиров?
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» уступил в дерби (0:2). Хотя до того манкунианцы на выезде разнесли в щепки «Тоттенхэм» (0:3).

    Эти манчестерские качели ни к чему хорошему не приведут. Нужны победы, причем здесь и сейчас. Правда, добывать викторию «МЮ» придется без травмированных Поля Погба и Рафаэля Варана.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.53, на ничью за 4.68, а на «Уотфорд» — за 6.25.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Уотфорд» традиционно неудачно играет с «МЮ».

    Манкунианцам пора полноценно возвращаться в чемпионскую гонку.

    Гости имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей, которые и обеспечат им успех. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Черноморец — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» оперативно приструнит «шершней»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры