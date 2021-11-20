ПСЖ сыграет на своем поле против «Нанта» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

На неделе перед ноябрьской паузой клуб одержал победу над «Бордо» (3:2). Команда Маурисио Почеттино уже к 63-й минуте выигрывала 3:0.

Все прогнозы на Лигу 1

За несколько дней до этого коллектив сыграл на выезде вничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. Парижский клуб упустил победу за несколько минут до финального свистка, пропустив второй гол с пенальти.

«Нант»

«Нант» идет на 10-й строке в турнирки французской Лиги 1 с отставаниеи в четыре балла от шестой еврокубковой позиции.

За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добыть пять викторий, пять раз они уступали и трижды делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 18:16.

За последние шесть игр коллектив потерпел две неудачи, еще два раза он сыграл вничью и добился двух выигрышей, один из которых был два тура назад дома над «Клермоном» со счетом 2:1.

В шести выездных поединках текущего чемпионата Франции «Нант» добыл всего одну викторию, дважды сыграл вничью и трижды уступил.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,75.