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    Сохранит ли ПСЖ 10-очковый отрыв?

    ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Франции 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Нант»
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    ПСЖ лидирует в Лиге 1
    ПСЖ сыграет на своем поле против «Нанта» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Ноября 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 19:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

    На неделе перед ноябрьской паузой клуб одержал победу над «Бордо» (3:2). Команда Маурисио Почеттино уже к 63-й минуте выигрывала 3:0.

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    За несколько дней до этого коллектив сыграл на выезде вничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. Парижский клуб упустил победу за несколько минут до финального свистка, пропустив второй гол с пенальти.

    «Нант»

    «Нант» идет на 10-й строке в турнирки французской Лиги 1 с отставаниеи в четыре балла от шестой еврокубковой позиции.

    За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добыть пять викторий, пять раз они уступали и трижды делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 18:16.

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    • За последние шесть игр коллектив потерпел две неудачи, еще два раза он сыграл вничью и добился двух выигрышей, один из которых был два тура назад дома над «Клермоном» со счетом 2:1.

    В шести выездных поединках текущего чемпионата Франции «Нант» добыл всего одну викторию, дважды сыграл вничью и трижды уступил.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,75.

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    ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли ПСЖ 10-очковый отрыв?
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