«Карабах» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 11-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Пока получается неплохо, ведь команда оторвалась от ближайшего конкурента уже на 5 пунктов.

Более того, команда Гурбана Гурбанова обороняется лучше всех в лиге, пропустив лишь 7 раз. А вот атака агдамцев традиционно сильнейшая в стране — 22 мяча.

В минувшем туре «Карабах» вновь победил. На выезде команда Гурбанова не оставила шансов «Сумгаиту» (0:4).

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Причем в той встрече дубль оформил перспективный форвард Муса Гурбанлы. А ведь в составе команды есть еще опытные мастера Филип Озобич и Абделла Зубир.

«Кешля»

Эта команда борется лишь за выживание. Правда, на текущий момент «Кешля» находится на 6 месте, оторвавшись на два пункта от последней строчки.

«Кешля» многовато пропускает в свои ворота (18 мячей). При этом результативность у команды не самая худшая в лиге (11 голов).

Более того, в минувшем туре «Кешля» устроила сенсацию. Дома команда оставила ни с чем действующего чемпиона Азербайджана «Нефтчи» (3:2).

Причем в том героическом для себя поединке «Кешля» поначалу уступала в два мяча! К слову, решающий мяч в активе у камерунца Анатоле Абанга.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.29, на ничью за 5.60, а на «Кешлю» — за 8.00.

«Карабах» из последних пяти поединков с «Кешлей» выиграл лишь дважды при трех ничьих.

«Кешля» частенько пропускает в свои ворота .

Хозяева постараются укрепить лидерство в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.03.