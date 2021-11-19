«Карабах»
«Карабах» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Пока получается неплохо, ведь команда оторвалась от ближайшего конкурента уже на 5 пунктов.
Более того, команда Гурбана Гурбанова обороняется лучше всех в лиге, пропустив лишь 7 раз. А вот атака агдамцев традиционно сильнейшая в стране — 22 мяча.
В минувшем туре «Карабах» вновь победил. На выезде команда Гурбанова не оставила шансов «Сумгаиту» (0:4).
Причем в той встрече дубль оформил перспективный форвард Муса Гурбанлы. А ведь в составе команды есть еще опытные мастера Филип Озобич и Абделла Зубир.
«Кешля»
Эта команда борется лишь за выживание. Правда, на текущий момент «Кешля» находится на 6 месте, оторвавшись на два пункта от последней строчки.
«Кешля» многовато пропускает в свои ворота (18 мячей). При этом результативность у команды не самая худшая в лиге (11 голов).
Более того, в минувшем туре «Кешля» устроила сенсацию. Дома команда оставила ни с чем действующего чемпиона Азербайджана «Нефтчи» (3:2).
Причем в том героическом для себя поединке «Кешля» поначалу уступала в два мяча! К слову, решающий мяч в активе у камерунца Анатоле Абанга.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.29, на ничью за 5.60, а на «Кешлю» — за 8.00.
«Карабах» из последних пяти поединков с «Кешлей» выиграл лишь дважды при трех ничьих.
«Кешля»
Хозяева постараются укрепить лидерство в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.03.