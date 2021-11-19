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    «Карабах» уверенно переиграет «Кешлю»?

    «Карабах» — «Кешля». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Азербайджана, 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Кешля»
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    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 11-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Пока получается неплохо, ведь команда оторвалась от ближайшего конкурента уже на 5 пунктов.

    Более того, команда Гурбана Гурбанова обороняется лучше всех в лиге, пропустив лишь 7 раз. А вот атака агдамцев традиционно сильнейшая в стране — 22 мяча.

    В минувшем туре «Карабах» вновь победил. На выезде команда Гурбанова не оставила шансов «Сумгаиту» (0:4).

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    Причем в той встрече дубль оформил перспективный форвард Муса Гурбанлы. А ведь в составе команды есть еще опытные мастера Филип Озобич и Абделла Зубир.

    «Кешля»

    Эта команда борется лишь за выживание. Правда, на текущий момент «Кешля» находится на 6 месте, оторвавшись на два пункта от последней строчки.

    «Кешля» многовато пропускает в свои ворота (18 мячей). При этом результативность у команды не самая худшая в лиге (11 голов).

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    • Более того, в минувшем туре «Кешля» устроила сенсацию. Дома команда оставила ни с чем действующего чемпиона Азербайджана «Нефтчи» (3:2).

    Причем в том героическом для себя поединке «Кешля» поначалу уступала в два мяча! К слову, решающий мяч в активе у камерунца Анатоле Абанга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.29, на ничью за 5.60, а на «Кешлю» — за 8.00.

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    «Карабах» из последних пяти поединков с «Кешлей» выиграл лишь дважды при трех ничьих.

    «Кешля» частенько пропускает в свои ворота.

    Хозяева постараются укрепить лидерство в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» уверенно переиграет «Кешлю»?
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