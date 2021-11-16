В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Израиля и Венгрии. Поединок назначен на 16 ноября 20:40 по мск. Израиль U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль U21

Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

Сейчас у израильтян на счету 12 баллов после пяти игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Причем «бело-синие» выигрывали до 89-й минуте матче. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

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В последнем поединке коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0).

Венгрия U21

Венгры еще не потеряли шансы на второе место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.

В активе у сборной Венгрии U21 семь очков. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых пять очков.

В своем предпоследнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).

В прошлом туре мадьяры переиграли на своем поле Латвию (1:0). Разница мячей сборной: 9-9.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.