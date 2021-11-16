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    Отстанет ли израильская молодежка от Германии?

    Израиль U21 — Венгрия U21. Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Израиль U21 — Венгрия U21
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    Израиль выиграл четыре из пяти матчей отбора
    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Израиля и Венгрии. Поединок назначен на 16 ноября 20:40 по мск. Израиль U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 16 Ноября 2021 года
    Израиль U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Израиль U21 20:40 Венгрия U21 Венгрия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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    Израиль U21

    Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

    Сейчас у израильтян на счету 12 баллов после пяти игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

    В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Причем «бело-синие» выигрывали до 89-й минуте матче. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

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    В последнем поединке коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0).

    Венгрия U21

    Венгры еще не потеряли шансы на второе место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.

    В активе у сборной Венгрии U21 семь очков. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых пять очков.

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    • В своем предпоследнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).

    В прошлом туре мадьяры переиграли на своем поле Латвию (1:0). Разница мячей сборной: 9-9.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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    Израиль U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Отстанет ли израильская молодежка от Германии?
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