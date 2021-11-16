Израиль U21
Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.
Сейчас у израильтян на счету 12 баллов после пяти игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.
В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Причем «бело-синие» выигрывали до 89-й минуте матче. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.
В последнем поединке коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0).
Венгрия U21
Венгры еще не потеряли шансы на второе место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.
В активе у сборной Венгрии U21 семь очков. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых пять очков.
В своем предпоследнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).
В прошлом туре мадьяры переиграли на своем поле Латвию (1:0). Разница мячей сборной: 9-9.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.