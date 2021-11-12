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    Очередной результативный матч с участием норвежцев?

    Норвегия U21 — Финляндия U21. Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 12 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Норвегии Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Норвегия U21 — Финляндия U21
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    Тобиас Кристенсен
    12 ноября сборная Норвегии U21 примет сборную Финляндии U21 в рамках поединка отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023. Матч группы А состоится в Драммене на стадионе «Мариенлист». Начало в 20:00 мск. Норвегия U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 12 Ноября 2021 года
    Норвегия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Норвегия U21 20:00 Финляндия U21 Финляндия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
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    Коэффициенты на матч
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    Норвегия U21

    Если в прошлой квалификации у норвежцев не было и шанса угнаться за лидерами по таблице, то теперь команда сама превратилась в лидера. Она занимает 2 место, набрав 9 очков за 4 тура.

    Один из секретов хозяев — это результативность. Они вторые по счету по забитым голам. На их счету 13 голов. Это неудивительно, ведь в каждом из четырех поединков «сверла» забивали как минимум 2 гола.

    Сборная Норвегии обыграла Австрию со счетом 3:1. Также она дважды разгромила Эстонию со счетом 5:0 и 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    8 октября команда записала на свой счет пока что единственное поражение, которое ей нанес лидер группы — Хорватия (2:3).

    Финляндия U21

    Финны совсем недалеко от группы лидеров. У них 7 очков на счету, которые позволят им побороться за выход в зону плей-офф в случае победы.

    Сборная Финляндии выиграла два из четырех проведенных матчей в квалификации. Она обыграла команды Эстонии (3:0) и Австрии (3:1).

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  • 08/11/2021

    • Потеря очков была в поединке с молодежкой Хорватии. Там «филины» проиграли со счетом 0:2. Также была ничья с коллективом Азербайджана. Каждая сторона забила по одному мячу.

    Отметим, что прошлую квалификацию гости завершили на четвертой позиции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу сборной Норвегии U21 составляет 1.50. На победу сборной Финляндии U21 букмекеры выставили котировку 6.20. Ничья оценивается цифрой 4.10.

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    Несмотря на то, что финны мало пропускают — в среднем 1 гол за игру — мы ожидаем от норвежцев прежнего уровня результативности. Напомним, что команда не забивала меньше двух голов.

    Во всех четырех играх с участием Норвегии общий тотал был не менее трех. Полагаем, что результативность хозяев позволит им разжиться очками. Ставка — Норвегия U21 не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.10.

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    Норвегия U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Очередной результативный матч с участием норвежцев?
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