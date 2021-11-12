12 ноября сборная Норвегии U21 примет сборную Финляндии U21 в рамках поединка отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023. Матч группы А состоится в Драммене на стадионе «Мариенлист». Начало в 20:00 мск. Норвегия U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия U21

Если в прошлой квалификации у норвежцев не было и шанса угнаться за лидерами по таблице, то теперь команда сама превратилась в лидера. Она занимает 2 место, набрав 9 очков за 4 тура.

Один из секретов хозяев — это результативность. Они вторые по счету по забитым голам. На их счету 13 голов. Это неудивительно, ведь в каждом из четырех поединков «сверла» забивали как минимум 2 гола.

Сборная Норвегии обыграла Австрию со счетом 3:1. Также она дважды разгромила Эстонию со счетом 5:0 и 3:0.

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8 октября команда записала на свой счет пока что единственное поражение, которое ей нанес лидер группы — Хорватия (2:3).

Финляндия U21

Финны совсем недалеко от группы лидеров. У них 7 очков на счету, которые позволят им побороться за выход в зону плей-офф в случае победы.

Сборная Финляндии выиграла два из четырех проведенных матчей в квалификации. Она обыграла команды Эстонии (3:0) и Австрии (3:1).

Потеря очков была в поединке с молодежкой Хорватии. Там «филины» проиграли со счетом 0:2. Также была ничья с коллективом Азербайджана. Каждая сторона забила по одному мячу.

Отметим, что прошлую квалификацию гости завершили на четвертой позиции.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу сборной Норвегии U21 составляет 1.50. На победу сборной Финляндии U21 букмекеры выставили котировку 6.20. Ничья оценивается цифрой 4.10.

Несмотря на то, что финны мало пропускают — в среднем 1 гол за игру — мы ожидаем от норвежцев прежнего уровня результативности. Напомним, что команда не забивала меньше двух голов .

Во всех четырех играх с участием Норвегии общий тотал был не менее трех. Полагаем, что результативность хозяев позволит им разжиться очками. Ставка — Норвегия U21 не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.10.