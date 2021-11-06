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    «Брентфорд» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Англии, 6 ноября 2021 года

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    Теэму Пукки
    В 11-м туре АПЛ «Брентфорд» на своем поле примет «Норвич». Игра пройдет в Лондоне 6 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока выступает хорошо. Команда в девяти первых турах набрала 12 очков, занимая в турнирной таблице 12 место.

    Лондонский коллектив по три раза побеждал и играл вничью, а также четырежды в чемпионате проигрывал. К данному же матчу он подходит с 3-матчевой проигрышной серией.

    В прошлом туре «пчелы» уступили на выезде «Бернли» со счетом 1:3, а ранее проиграли дома «Челси» 0:1 и «Лестеру» 1:2. Перед этим они не уступали в трех подряд поединках, набрав в них семь очков из девяти возможных.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле «Брентфорд» одержал победу в стартовом поединке сезона, обыграв «Арсенал»2:0, а после этого набрал только одно очко за четыре домашних поединка.

    «Норвич»

    «Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

    А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, набрав только два пункта за 10 проведенных игр и закономерно засели на дне турнирной таблицы.

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    Причем забил коллектив всего три мяча, пропустив 25. В предыдущем туре «Норвич» на домашнем поле оказался слабей «Лидса» 1:2. Что стало вторым фиаско подряд, но он смог прервать свою 4-матчевую безголевую серию.

    На выезде же «Норвич» проиграл четыре из пяти матчей этого розыгрыша АПЛ и до сих пор не забил ни одного мяча.

    В прошлом сезоне в Чемпионшипе «Норвич» в поединках с «Брентфордом» набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Норвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Норвича» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.98.

    «Брентфорд» в последнее время сильно сдал по результатам и «Норвич» может упереться, не проиграв на этот раз. Наш прогноз на эту игру — Х2.

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    «Брентфорд» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Канарейки» смогут противостоять «пчелам»?
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