В матче 12 тура французской Лиги 1 «Труа» сыграет на своем поле с «Ренном». Игра состоится 31 октября в 17:00 по мск. «Труа» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

Новичок Лиги 1 должен озабочен сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.

На текущий момент «Труа» занимает уже 15-е место в Лиге 1. В активе у команды только 12 набранных очков при разнице мячей 11:15.

В двух последних поединках клуб одержал победы. Сперва дома была обыграна «Ницца» (1:0) и «Реймс» (2:1).

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В четырех предыдущих поединках коллектив не выиграл. В двух из них, однако, он сыграл вничью — дома с «Монпелье» (1:1) и «Анже» (1:1).

«Ренн»

«Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже семь поединков. В пяти последних встречах «красно-черные» имеют только положительные результаты.

Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.

Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл четыре из пяти последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, была ничья с «Бордо» (1:1).

В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 18 очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.