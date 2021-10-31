ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» не проигрывает девять матчей кряду«Арсенал» начинает выглядеть как машина Квинси ПромесЧетвертый матч без побед. «Спартак» позволил «Ростову» отыграться Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм»
  • 21:23
    • Голы Роналду и Кавани помогли «МЮ» разгромить «Тоттенхэм»
  • 20:57
    • «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов»
  • 20:57
    • «Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» благодаря автоголу
  • 19:13
    • Дубль Риса Джеймса помог «Челси» разгромить «Ньюкасл»
  • 19:07
    • «Ливерпуль» упустил домашнюю победу над «Брайтоном»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэласу» на «Этихаде»
  • 18:35
    • «Боруссия» в Дортмунде обыграла «Кельн», «Байер» уступил «Вольфсбургу»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Ренн» свой подъем?

    «Труа» — «Ренн». Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, Лига 1, 31 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Труа Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Труа» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ренн» идет на пятом месте
    В матче 12 тура французской Лиги 1 «Труа» сыграет на своем поле с «Ренном». Игра состоится 31 октября в 17:00 по мск. «Труа» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 31 Октября 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 17:00 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Труа»

    Новичок Лиги 1 должен озабочен сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.

    На текущий момент «Труа» занимает уже 15-е место в Лиге 1. В активе у команды только 12 набранных очков при разнице мячей 11:15.

    В двух последних поединках клуб одержал победы. Сперва дома была обыграна «Ницца» (1:0) и «Реймс» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В четырех предыдущих поединках коллектив не выиграл. В двух из них, однако, он сыграл вничью — дома с «Монпелье» (1:1) и «Анже» (1:1).

    «Ренн»

    «Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже семь поединков. В пяти последних встречах «красно-черные» имеют только положительные результаты.

    Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.

  • Трансферный дайджест. 19 — 26 октября
  • Лишится ли «Зенит» иранского бомбардира, удержит ли «Челси» защитника, переманит ли «Ювентус» «нового Ибрагимовича» и другие трансферные новости последних дней
  • 26/10/2021

    • Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл четыре из пяти последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, была ничья с «Бордо» (1:1).

    В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 18 очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лион — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Солт Лэйк — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Махачев — Хукер
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чикаго — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мемфис — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Текстильщик — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Труа» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Ренн» свой подъем?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры