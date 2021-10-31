«Труа»
Новичок Лиги 1 должен озабочен сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.
На текущий момент «Труа» занимает уже 15-е место в Лиге 1. В активе у команды только 12 набранных очков при разнице мячей 11:15.
В двух последних поединках клуб одержал победы. Сперва дома была обыграна «Ницца» (1:0) и «Реймс» (2:1).
В четырех предыдущих поединках коллектив не выиграл. В двух из них, однако, он сыграл вничью — дома с «Монпелье» (1:1) и «Анже» (1:1).
«Ренн»
«Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже семь поединков. В пяти последних встречах «красно-черные» имеют только положительные результаты.
Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.
Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл четыре из пяти последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, была ничья с «Бордо» (1:1).
В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 18 очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.