«Атлетико»
«Атлетико» после десяти сыгранных матчей находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» сейчас 19 очков.
Ранее на этой неделе «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2. Команда Диего Симеоне дважды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться.
Как ни странно, но игра в обороне на данный момент главная проблема «Атлетико». Перед этим мадридский клуб не смог выиграть на своем поле у «Реал Сосьедада». Этот матч тоже завершился вничью 2:2. А «Ливерпулю» в Лиге чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:3.
Три из четырех предыдущих матчей «Атлетико» на своем поле в рамках чемпионата Испании завершились вничью.
«Бетис»
«Бетис» после 11-ти сыгранных матчей занимает четвертое место, отставая от «Атлетико» на два очка.
На днях клуб из Севильи разгромил на своем поле «Валенсию» — 4:1. А перед этим была домашняя победа над «Райо Вальекано» — 3:2.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В пяти гостевых матчах «Бетис» набрал десять очков. Поражением завершилась лишь встреча на поле «Вильярреала».
Прогноз и ставка
На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Бетиса» — за 6.95.
«Атлетико» барахлит, Симеоне никак не удается наладить игру команды. Самое удивительное, что проблемы там, где их раньше никогда не было — в обороне.
В общем, у «Бетиса» тоже будет шанс забить хотя бы один гол на поле «Атлетико».
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.