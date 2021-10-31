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    Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Бетиса»?

    «Атлетико» — «Бетис». Прогноз (к. 2.59) и ставки на чемпионат Испании 31 октября 2021 года

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    Антуан Гризманн
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 октября в Мадриде, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» после десяти сыгранных матчей находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» сейчас 19 очков.

    Ранее на этой неделе «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2. Команда Диего Симеоне дважды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться.

    Как ни странно, но игра в обороне на данный момент главная проблема «Атлетико». Перед этим мадридский клуб не смог выиграть на своем поле у «Реал Сосьедада». Этот матч тоже завершился вничью 2:2. А «Ливерпулю» в Лиге чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:3.

    Три из четырех предыдущих матчей «Атлетико» на своем поле в рамках чемпионата Испании завершились вничью.

    «Бетис»

    «Бетис» после 11-ти сыгранных матчей занимает четвертое место, отставая от «Атлетико» на два очка.

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    • «Бетис» мощно проводит осеннюю часть сезона. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла пять из шести предыдущих матчей в Ла Лиге.

    На днях клуб из Севильи разгромил на своем поле «Валенсию» — 4:1. А перед этим была домашняя победа над «Райо Вальекано» — 3:2.

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    В пяти гостевых матчах «Бетис» набрал десять очков. Поражением завершилась лишь встреча на поле «Вильярреала».

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Бетиса» — за 6.95.

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    «Атлетико» барахлит, Симеоне никак не удается наладить игру команды. Самое удивительное, что проблемы там, где их раньше никогда не было — в обороне.

    В общем, у «Бетиса» тоже будет шанс забить хотя бы один гол на поле «Атлетико».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.

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    «Атлетико» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Бетиса»?
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