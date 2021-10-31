Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 октября в Мадриде, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» после десяти сыгранных матчей находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» сейчас 19 очков.

Ранее на этой неделе «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2. Команда Диего Симеоне дважды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться.

Как ни странно, но игра в обороне на данный момент главная проблема «Атлетико». Перед этим мадридский клуб не смог выиграть на своем поле у «Реал Сосьедада». Этот матч тоже завершился вничью 2:2. А «Ливерпулю» в Лиге чемпионов «Атлетико» уступил со счетом 2:3.

Три из четырех предыдущих матчей «Атлетико» на своем поле в рамках чемпионата Испании завершились вничью.

«Бетис»

«Бетис» после 11-ти сыгранных матчей занимает четвертое место, отставая от «Атлетико» на два очка.

«Бетис» мощно проводит осеннюю часть сезона . Команда Мануэля Пеллегрини выиграла пять из шести предыдущих матчей в Ла Лиге.

На днях клуб из Севильи разгромил на своем поле «Валенсию» — 4:1. А перед этим была домашняя победа над «Райо Вальекано» — 3:2.

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В пяти гостевых матчах «Бетис» набрал десять очков. Поражением завершилась лишь встреча на поле «Вильярреала».

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Бетиса» — за 6.95.

«Атлетико» барахлит, Симеоне никак не удается наладить игру команды. Самое удивительное, что проблемы там, где их раньше никогда не было — в обороне.

В общем, у «Бетиса» тоже будет шанс забить хотя бы один гол на поле «Атлетико».

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.