«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября в Манчестере, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третьем место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей. Сейчас в активе «горожан» 20 очков, отставание от «Челси» составляет два очка, а от «Ливерпуля» — одно.

В предыдущем туре команда Хосепа Гвардиолы выиграла на выезде у «Брайтона» со счетом 1:4. Вопреки ожиданиям, матч получился не таким уж и сложным, «Ман Сити» забил три мяча уже к 30-й минуте, а дальше спокойно контролировал ситуацию на поле.

Кроме того, ранее в октябре «Ман Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем», а также одержал победы над «Бернли» и «Брюгге».

Но недавний матч оставил осадок. Среди недели «Манчестер Сити» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Вест Хэму» в серии пенальти. Взять все трофеи в этом сезоне уже не получится.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем набрал девять очков и находится на 15-й строчке.

Четыре предыдущих матчах с участием лондонского клуба завершились вничью. Команда Патрика Виейра поделила очки с «Брайтоном», «Лестером», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». При этом в двух случаях «Пэлас» упустил победу на последней минуте.

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Также интересно, что в текущем чемпионате «Кристал Пэлас» не смог набрать очки только в матчах против «Челси» и «Ливерпуля».

«Кристал Пэлас» еще ни разу не выигрывал в гостях в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Кристал Пэлас» — за 18.25.

Понятно, что здесь можно рассуждать только о том, удастся ли гостям забить гол престижа. Например, в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» так и не смог вскрыть ворота «Ман Сити».

В общем, хозяева спокойно наберут три очка.

Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.79.