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    «Ман Сити» ни разу не пропустит в матче с «Кристал Пэлас»?

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.79) и ставки на чемпионат Англии 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
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    Фил Фоден
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября в Манчестере, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.15
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  • 17.50
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает третьем место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей. Сейчас в активе «горожан» 20 очков, отставание от «Челси» составляет два очка, а от «Ливерпуля» — одно.

    В предыдущем туре команда Хосепа Гвардиолы выиграла на выезде у «Брайтона» со счетом 1:4. Вопреки ожиданиям, матч получился не таким уж и сложным, «Ман Сити» забил три мяча уже к 30-й минуте, а дальше спокойно контролировал ситуацию на поле.

    Кроме того, ранее в октябре «Ман Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем», а также одержал победы над «Бернли» и «Брюгге».

    Но недавний матч оставил осадок. Среди недели «Манчестер Сити» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Вест Хэму» в серии пенальти. Взять все трофеи в этом сезоне уже не получится.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем набрал девять очков и находится на 15-й строчке.

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    • Четыре предыдущих матчах с участием лондонского клуба завершились вничью. Команда Патрика Виейра поделила очки с «Брайтоном», «Лестером», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». При этом в двух случаях «Пэлас» упустил победу на последней минуте.

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    Также интересно, что в текущем чемпионате «Кристал Пэлас» не смог набрать очки только в матчах против «Челси» и «Ливерпуля».

    «Кристал Пэлас» еще ни разу не выигрывал в гостях в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Кристал Пэлас» — за 18.25.

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    Понятно, что здесь можно рассуждать только о том, удастся ли гостям забить гол престижа. Например, в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» так и не смог вскрыть ворота «Ман Сити».

    В общем, хозяева спокойно наберут три очка.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.79.

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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» ни разу не пропустит в матче с «Кристал Пэлас»?
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