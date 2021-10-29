«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября в Париже, начало — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. После 11-ти туров в активе парижан 28 очков.

В прошлое воскресенье «ПСЖ» провел невзрачный гостевой матч против «Марселя». Несмотря на то, что на поле одновременно появились Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, встреча завершилась со счетом 0:0.

Неймар и Месси получили одни из самых низких оценок в своей команде от французской прессы по итогам матче в Марселе. Аргентинец и бразилец действительно провели слабый матч.

«ПСЖ» ранее в текущем сезоне выиграл все домашние матчи , забив при этом 14 мячей.

«Лилль»

«Лилль» тем временем после 11-ти сыгранных матчей находится в таблице на десятом месте.

Действующий чемпион провалил начало сезона, но сейчас постепенно приходит в себя. В пяти предыдущих матчах в чемпионате Франции команда Жослена Гурвеннека потерпела только одно поражение и набрала 10 очков.

Все прогнозы на Лигу 1

В предыдущем туре «Лилль» сыграл вничью на своем поле с «Брестом» (1:1). Кроме того, на прошлой неделе «доги» разошлись миром с испанской «Севильей» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«Лилль» в этом сезоне выиграл на выезде только один матч .

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в это матче можно поставить за 1.35, победу «Лилля» букмекеры предлагают за 5.95, а ничью — за 10.50.

У «ПСЖ» в прошлом сезоне были очень непростые матчи против «Лилля» в Лиге 1. Весной команда Маурисио Почеттино проиграла на своем поле 0:1, а гостевая встреча завершилась вничью 0:0. Кроме того, летом «Лилль» обыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.

Другой вопрос, что «Лилль» сейчас не так опасен. Продажа некоторых игроков и уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера не прошли бесследно.

Ставка — победа «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.75. Гостям точно нечего терять, поэтому они тоже постараются что-нибудь придумать в атаке.