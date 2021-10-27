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    «Ницца» — «Марсель». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    Аркадиуш Милик
    В среду, 27 октября, «Ницца» на своем поле примет «Марсель» в рамках перенесенного матча третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет в Труа на «Стад де л'Об», начнется в 22:00 по московскому времени. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Октября 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Марсель Марсель
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 19 очков.

    «Красно-черные» одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения в десяти турах.

    В октябре подопечные Кристофа Галтье обыграли «Брест» (2:1) и «Лион» (3:2), а также уступили «Труа» (0:1).

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    Отметим, что с «Ниццы» был снят 1 балл из-за поведения болельщиков, которые как раз и не позволили команде доиграть матч с «Марселем». В связи с этим игра перенесена в Труа на нейтральный стадион, куда не допустят фанатов.

    После травм у «Ниццы» восстанавливаются Джастин Клюйверт и Робсон Бамбу.

    «Марсель»

    «Марсель» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 баллами.

    На счету провансальской команды пять побед, три ничьи и два поражения в национальном первенстве.

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    • Подопечные Хорхе Сампаоли в этом месяце успели проиграть «Лиллю» (0:2), разгромить «Лорьян» (4:1) и разойтись миром с «Пари Сен-Жермен» (0:0).

    Во всех трех матчах группового этапа Лиги Европы «Марсель» сыграл вничью. В последний раз это случилось 21 октября в Риме в игре против «Лацио» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа «Ниццы» — 2.48, победа «Марселя» — 2.90, ничья — 3.50.

    «Красно-черные» потерпели всего два поражения в этом сезоне, периодически демонстрируя впечатляющие результаты, включая разгром «Лилля» со счетом 4:0 и успех в игре с «Лионом».

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    С другой стороны, провансальцы несколько дней назад сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен», который имеет, возможно, лучшую атаку во всей Европе.

    Команда Сампаоли продемонстрировала настоящий дух, сдерживая этих титанов, и определенно будет мотивирована к предстоящей встрече, которая является делом чести после того, что творили фанаты «Ниццы».

    Исходя из этого, ожидаем, что каждая из команд забьет хотя бы по голу. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.73.

    При этом ставки для обоих клубов слишком высоки, поэтому они сделают все возможное, чтобы избежать поражения. Еще один вариант ставки — «ничья».

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    «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Как завершится переигровка на нейтральном стадионе?
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