В среду, 27 октября, «Ницца» на своем поле примет «Марсель» в рамках перенесенного матча третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет в Труа на «Стад де л'Об», начнется в 22:00 по московскому времени. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 19 очков.

«Красно-черные» одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения в десяти турах.

В октябре подопечные Кристофа Галтье обыграли «Брест» (2:1) и «Лион» (3:2), а также уступили «Труа» (0:1).

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Отметим, что с «Ниццы» был снят 1 балл из-за поведения болельщиков, которые как раз и не позволили команде доиграть матч с «Марселем». В связи с этим игра перенесена в Труа на нейтральный стадион, куда не допустят фанатов.

После травм у «Ниццы» восстанавливаются Джастин Клюйверт и Робсон Бамбу.

«Марсель»

«Марсель» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 баллами.

На счету провансальской команды пять побед, три ничьи и два поражения в национальном первенстве.

Подопечные Хорхе Сампаоли в этом месяце успели проиграть «Лиллю» (0:2), разгромить «Лорьян» (4:1) и разойтись миром с «Пари Сен-Жермен» (0:0).

Во всех трех матчах группового этапа Лиги Европы «Марсель» сыграл вничью. В последний раз это случилось 21 октября в Риме в игре против «Лацио» (0:0).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа «Ниццы» — 2.48, победа «Марселя» — 2.90, ничья — 3.50.

«Красно-черные» потерпели всего два поражения в этом сезоне, периодически демонстрируя впечатляющие результаты, включая разгром «Лилля» со счетом 4:0 и успех в игре с «Лионом».

С другой стороны, провансальцы несколько дней назад сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен», который имеет, возможно, лучшую атаку во всей Европе.

Команда Сампаоли продемонстрировала настоящий дух, сдерживая этих титанов, и определенно будет мотивирована к предстоящей встрече, которая является делом чести после того, что творили фанаты «Ниццы».

Исходя из этого, ожидаем, что каждая из команд забьет хотя бы по голу. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.73.

При этом ставки для обоих клубов слишком высоки, поэтому они сделают все возможное, чтобы избежать поражения. Еще один вариант ставки — «ничья».