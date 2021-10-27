«Мальорка» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:030 мск. «Мальорка» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» по итогам прошлого сезона поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 12 очками идет на 12-й строке в турнирной таблице.

В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, два раза поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

В прошлом игровом дне островитяне сыграли вничью в гостях с «Валенсией» со счетом 2:2. Тем самым им не удалось подняться в верхнюю часть таблицы.

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В семи предыдущих поединках балеарцы одержали лишь одну победу. При этом в четырех матчах они были слабее своих соперников.

«Севилья»

«Севилья» после девяти сыгранных матчей занимает третье место. Клуб проигрывает второму «Реалу» по разнице мячей, а лидеру «Сосьедаду» — на три очка.

При этом у команда Хулена Лопетеги есть еще игра в запасе. Андалузцы на старте выдали серию из шести матчей без поражений, но затем проиграли «Гранаде» — единственное пока что поражение в текущем сезоне.

Еще перед прошлым матчем коллектив шел на третьей позиции, но в фееричном поединке они справились с «Леванте» (5:3).

В Лиге чемпионов «рохибланкос» занимают на вторую позицию в своей группе с тремя очками, отставая на четыре балла от «Зальцбурга».

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет первый тайм и матч за 2,62.