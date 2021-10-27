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    Отстанет ли «Севилья» от «Реала»?

    «Мальорка» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Примера, 27 октября 2021 года

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    «Севилья» идет на третьем месте
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:030 мск. «Мальорка» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Октября 2021 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Мальорка»

    «Мальорка» по итогам прошлого сезона поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 12 очками идет на 12-й строке в турнирной таблице.

    В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, два раза поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

    В прошлом игровом дне островитяне сыграли вничью в гостях с «Валенсией» со счетом 2:2. Тем самым им не удалось подняться в верхнюю часть таблицы.

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    В семи предыдущих поединках балеарцы одержали лишь одну победу. При этом в четырех матчах они были слабее своих соперников.

    «Севилья»

    «Севилья» после девяти сыгранных матчей занимает третье место. Клуб проигрывает второму «Реалу» по разнице мячей, а лидеру «Сосьедаду» — на три очка.

    При этом у команда Хулена Лопетеги есть еще игра в запасе. Андалузцы на старте выдали серию из шести матчей без поражений, но затем проиграли «Гранаде» — единственное пока что поражение в текущем сезоне.

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    • Еще перед прошлым матчем коллектив шел на третьей позиции, но в фееричном поединке они справились с «Леванте» (5:3).

    В Лиге чемпионов «рохибланкос» занимают на вторую позицию в своей группе с тремя очками, отставая на четыре балла от «Зальцбурга».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет первый тайм и матч за 2,62.

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    «Мальорка» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Отстанет ли «Севилья» от «Реала»?
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