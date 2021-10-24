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    Выберется ли «Монако» из нижней половины таблицы?

    «Монако» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Монпелье»
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    «Монако» идет на 11 месте
    В воскресенье, 24 октября, «Монако» на своем поле примет «Монпелье» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 18:00 по московскому времени. «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Октября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Монако»

    Монегаски сейчас на 11 месте. У них 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. К матчу коллектив Нико Ковача подходит после поражения от «Лиона» в первенстве.

    «Монако» в предыдущих трех турах был сильнее «Сент-Этьена» (3:1), «Клермона» (3:1) и «Бордо» (3:0). В целом беспроигрышная серия команды в Лиге 1 составляла 4 поединка.

    В случае победы княжеский клуб может подняться в верхнюю часть таблицы. Плотность в ней такова, что расстояние до третьего места составляет три очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Коллектив также выступает в Лиге Европы, где лидирует в группе с семью очками. На этой неделе он на выезде победил ПСВ (2:1).

    «Монпелье»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. Еще перед прошлым туром «Монпелье» был вблизи группы аутсайдеров Лиги 1?!

    На текущий момент в активе у «Монпелье» 13 очков. Команда занимает скромное 13 место, имея разницу забитых и пропущенных мячей +1.

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    • В прошлом туре «Монпелье» одержал первую победу за пять поединков. В этой серии клуб трижды сыграл вничью.

    В шести последних матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение, которое ему нанес лидер ПСЖ (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Монако» из нижней половины таблицы?
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