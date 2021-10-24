В воскресенье, 24 октября, «Монако» на своем поле примет «Монпелье» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 18:00 по московскому времени. «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаски сейчас на 11 месте. У них 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. К матчу коллектив Нико Ковача подходит после поражения от «Лиона» в первенстве.

«Монако» в предыдущих трех турах был сильнее «Сент-Этьена» (3:1), «Клермона» (3:1) и «Бордо» (3:0). В целом беспроигрышная серия команды в Лиге 1 составляла 4 поединка.

В случае победы княжеский клуб может подняться в верхнюю часть таблицы. Плотность в ней такова, что расстояние до третьего места составляет три очка.

Все прогнозы на Лигу 1

Коллектив также выступает в Лиге Европы, где лидирует в группе с семью очками. На этой неделе он на выезде победил ПСВ (2:1).

«Монпелье»

Эта команда стартовала не лучшим образом. Еще перед прошлым туром «Монпелье» был вблизи группы аутсайдеров Лиги 1?!

На текущий момент в активе у «Монпелье» 13 очков. Команда занимает скромное 13 место, имея разницу забитых и пропущенных мячей +1.

В прошлом туре «Монпелье» одержал первую победу за пять поединков. В этой серии клуб трижды сыграл вничью.

В шести последних матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение, которое ему нанес лидер ПСЖ (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.