«Монако»
Монегаски сейчас на 11 месте. У них 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. К матчу коллектив Нико Ковача подходит после поражения от «Лиона» в первенстве.
«Монако» в предыдущих трех турах был сильнее «Сент-Этьена» (3:1), «Клермона» (3:1) и «Бордо» (3:0). В целом беспроигрышная серия команды в Лиге 1 составляла 4 поединка.
В случае победы княжеский клуб может подняться в верхнюю часть таблицы. Плотность в ней такова, что расстояние до третьего места составляет три очка.
Коллектив также выступает в Лиге Европы, где лидирует в группе с семью очками. На этой неделе он на выезде победил ПСВ (2:1).
«Монпелье»
Эта команда стартовала не лучшим образом. Еще перед прошлым туром «Монпелье» был вблизи группы аутсайдеров Лиги 1?!
На текущий момент в активе у «Монпелье» 13 очков. Команда занимает скромное 13 место, имея разницу забитых и пропущенных мячей +1.
В прошлом туре «Монпелье» одержал первую победу за пять поединков. В этой серии клуб трижды сыграл вничью.
В шести последних матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение, которое ему нанес лидер ПСЖ (0:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.