В воскресенье, 24 октября «Фиорентина» на своем поле примет «Кальяри» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Артемио Франки», начнется в 16:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Флорентийцы смотрятся довольно прилично. Что говорить, если «фиалки» поднялись уже на девятое место, а отставание от четвертой строчки составляет только три пункта.

В двух последних турах «Фиорентина» уступила. Сперва дома команда Александра Кокорина, вышедшего на поле в концовке, проиграла в драматичной встрече «Наполи» (1:2).

Затем в прошлом поединке «Скуадра Виола» уступила на выезде «Венеции» (0:1). Теперь лишь один балл отделяет клуб от 11-й строчки.

Все прогнозы на Серию А

В последних четырех матчах коллектив потерпел четыре поражения. Исключением стал выигранный у «Удинезе» (1:0) поединок.

«Кальяри»

«Кальяри» находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А после восьми туров. Сейчас в активе «островитян» лишь шесть очков.

Сардинцы до прошлого тура ни разу не побеждали в текущем сезоне, что выразилось в серии из четырех поражений и трех ничьих.

В последнем матче чемпионата Италии неудачи прервались после приема «Сампдории» (3:1) на своем поле, когда была одержана победа.

Этот успех позволил коллективу подняться с последнего места в таблице и приблизиться к спасительной 17-й строчке на расстояние одного балла.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,30.