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    Останется ли «Фиорентина» в топ-10 Серии А?

    «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Кальяри»
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    «Фиорентина» идет на девятом месте
    В воскресенье, 24 октября «Фиорентина» на своем поле примет «Кальяри» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Артемио Франки», начнется в 16:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы смотрятся довольно прилично. Что говорить, если «фиалки» поднялись уже на девятое место, а отставание от четвертой строчки составляет только три пункта.

    В двух последних турах «Фиорентина» уступила. Сперва дома команда Александра Кокорина, вышедшего на поле в концовке, проиграла в драматичной встрече «Наполи» (1:2).

    Затем в прошлом поединке «Скуадра Виола» уступила на выезде «Венеции» (0:1). Теперь лишь один балл отделяет клуб от 11-й строчки.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних четырех матчах коллектив потерпел четыре поражения. Исключением стал выигранный у «Удинезе» (1:0) поединок.

    «Кальяри»

    «Кальяри» находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А после восьми туров. Сейчас в активе «островитян» лишь шесть очков.

    Сардинцы до прошлого тура ни разу не побеждали в текущем сезоне, что выразилось в серии из четырех поражений и трех ничьих.

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    • В последнем матче чемпионата Италии неудачи прервались после приема «Сампдории» (3:1) на своем поле, когда была одержана победа.

    Этот успех позволил коллективу подняться с последнего места в таблице и приблизиться к спасительной 17-й строчке на расстояние одного балла.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,30.

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    «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Фиорентина» в топ-10 Серии А?
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