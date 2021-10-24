«Фиорентина»
Флорентийцы смотрятся довольно прилично. Что говорить, если «фиалки» поднялись уже на девятое место, а отставание от четвертой строчки составляет только три пункта.
В двух последних турах «Фиорентина» уступила. Сперва дома команда Александра Кокорина, вышедшего на поле в концовке, проиграла в драматичной встрече «Наполи» (1:2).
Затем в прошлом поединке «Скуадра Виола» уступила на выезде «Венеции» (0:1). Теперь лишь один балл отделяет клуб от 11-й строчки.
В последних четырех матчах коллектив потерпел четыре поражения. Исключением стал выигранный у «Удинезе» (1:0) поединок.
«Кальяри»
«Кальяри» находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А после восьми туров. Сейчас в активе «островитян» лишь шесть очков.
Сардинцы до прошлого тура ни разу не побеждали в текущем сезоне, что выразилось в серии из четырех поражений и трех ничьих.
В последнем матче чемпионата Италии неудачи прервались после приема «Сампдории» (3:1) на своем поле, когда была одержана победа.
Этот успех позволил коллективу подняться с последнего места в таблице и приблизиться к спасительной 17-й строчке на расстояние одного балла.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,30.