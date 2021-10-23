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    Выиграет ли «Лилль» у «Бреста»?

    «Лилль» — «Брест». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 октября 2021 года

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    В субботу, 23 октября, «Лилль» на своем поле примет «Брест» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Октября 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 14 набранных очков.

    В десяти сыгранных турах действующие чемпионы одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В октябре «доги» дома обыграли «Марсель» (2:0), а на выезде уступили «Клермону» (0:1).

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    В середине недели подопечные Жослена Гурвеннека разошлись миром с «Севильей» (0:0) в Лиге чемпионов, набрав 2 балла в трех турах группового этапа.

    После травм у «Лилля» восстанавливаются Свен Ботман и Лео Жардим.

    «Брест»

    «Брест» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 5 набранными очками.

    На счету команды Мишеля Дер Закаряна пять ничьих и пять поражений в десяти сыгранных турах.

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    • В этом месяце «пираты» проиграли «Ницце» (1:2) и поделили очки с «Реймсом» (1:1).

    Среди травмированных у «Бреста» значатся Люсьен Агуме, Кристоф Герелль, Ромен Дель Кастильо, Поль Ласне и Себастьен Сибуа.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.58, победа «Бреста» — 5.80, ничья — 4.30.

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    Несмотря на нестабильную игру «догов» в этом сезоне, они рассчитывают набрать 3 очка в домашней игре.

    Форма «пиратов» на протяжении всего сезона была плачевной, и нет никаких свидетельств того, что их спад может прерваться. Наш прогноз и ставка — «победа "Лилля" с форой -1» за 2.04.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лилля" больше 1,5» за 1.75. Не забываем, что «Брест» в среднем пропускает почти два мяча за игру.

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    «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Лилль» у «Бреста»?
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