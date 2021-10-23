В субботу, 23 октября, «Лилль» на своем поле примет «Брест» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 14 набранных очков.

В десяти сыгранных турах действующие чемпионы одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В октябре «доги» дома обыграли «Марсель» (2:0), а на выезде уступили «Клермону» (0:1).

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В середине недели подопечные Жослена Гурвеннека разошлись миром с «Севильей» (0:0) в Лиге чемпионов, набрав 2 балла в трех турах группового этапа.

После травм у «Лилля» восстанавливаются Свен Ботман и Лео Жардим.

«Брест»

«Брест» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 5 набранными очками.

На счету команды Мишеля Дер Закаряна пять ничьих и пять поражений в десяти сыгранных турах.

В этом месяце «пираты» проиграли «Ницце» (1:2) и поделили очки с «Реймсом» (1:1).

Среди травмированных у «Бреста» значатся Люсьен Агуме, Кристоф Герелль, Ромен Дель Кастильо, Поль Ласне и Себастьен Сибуа.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.58, победа «Бреста» — 5.80, ничья — 4.30.

Несмотря на нестабильную игру «догов» в этом сезоне, они рассчитывают набрать 3 очка в домашней игре.

Форма «пиратов» на протяжении всего сезона была плачевной, и нет никаких свидетельств того, что их спад может прерваться. Наш прогноз и ставка — «победа "Лилля" с форой -1» за 2.04.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лилля" больше 1,5» за 1.75. Не забываем, что «Брест» в среднем пропускает почти два мяча за игру.