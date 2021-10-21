«Локомотив» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» начал групповой турнир Лиги Европы откровенно неудачно. Все-таки лишь один набранный пункт — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

Правда, последняя неудача в матче с «Лацио» (2:0) получилась справедливой. Да и вообще, в игре команды наметился кризис.

В последнем матче своего чемпионата «Локомотив» сыграл вничью. Паритет с «Рубином» (2:2) получился боевым.

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В своем чемпионате москвичи занимают 5 место. При этом вопросы вызывает реализация, пусть Федор Смолов забил уже 7 мячей в РПЛ.

«Галатасарай»

В чемпионате Турции дела у гранда идут неважно. Правда, 17 очков и 5 место еще не убивают шансы на борьбу за чемпионство.

Зато старт в групповом турнире Лиге Европы «Галатасараю» удался. Команда в двух матчах набрала четыре очка, и заслуженно лидирует в квартете Е.

«Галатасарай» свой последний поединок выиграл. В Суперлиге стамбульцы минимально одолели «Коньяспор».

В четырех очных встречах с «Локомотивом» турецкий гранд добыл две победы при двух поражениях. Причем последнее свидание трехлетней давности завершилось поражением.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Галатасарай» — за 2.80.

Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, но с новым тренером постараются исправить положение.

«Галатасарай» наверняка сыграет на контратаках , и наверняка используют неуверенность московской обороны.

Обе команды мало забивают, и наверняка постараются улучшить этот показатель. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.80. Для остальных — более умеренный прогноз.