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    «Локомотив» — «Галатасарай». Дерзкая ставка за 6.80 на матч Лиги Европы 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Галатасарай»
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    Гилерме
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 21 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 22:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    «Локомотив» начал групповой турнир Лиги Европы откровенно неудачно. Все-таки лишь один набранный пункт — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

    Правда, последняя неудача в матче с «Лацио» (2:0) получилась справедливой. Да и вообще, в игре команды наметился кризис.

    В последнем матче своего чемпионата «Локомотив» сыграл вничью. Паритет с «Рубином» (2:2) получился боевым.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В своем чемпионате москвичи занимают 5 место. При этом вопросы вызывает реализация, пусть Федор Смолов забил уже 7 мячей в РПЛ.

    «Галатасарай»

    В чемпионате Турции дела у гранда идут неважно. Правда, 17 очков и 5 место еще не убивают шансы на борьбу за чемпионство.

    Зато старт в групповом турнире Лиге Европы «Галатасараю» удался. Команда в двух матчах набрала четыре очка, и заслуженно лидирует в квартете Е.

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    • «Галатасарай» свой последний поединок выиграл. В Суперлиге стамбульцы минимально одолели «Коньяспор».

    В четырех очных встречах с «Локомотивом» турецкий гранд добыл две победы при двух поражениях. Причем последнее свидание трехлетней давности завершилось поражением.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Галатасарай» — за 2.80.

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    Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, но с новым тренером постараются исправить положение.

    «Галатасарай» наверняка сыграет на контратаках, и наверняка используют неуверенность московской обороны.

    Обе команды мало забивают, и наверняка постараются улучшить этот показатель. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (6.80), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Голевой спектакль на «РЖД Арене»?
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