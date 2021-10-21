«Локомотив»
«Локомотив» после двух туров находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Пока что в активе «железнодорожников» лишь одно очко.
В конце сентября «Локомотив» без шансов уступил на выезде «Лацио» (0:2). Вскоре после этого матча руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Николича. Но это решение не было связано с результатом матча в Риме.
Вскоре «Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. В первом матче под руководством немецкого специалиста «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином». И тут важно, что столичный клуб отыгрался со счета 0:2, забив второй мяч на последней минуте.
Безвыигрышная серия «Локомотива» составляет уже шесть матчей (четыре ничьи и два поражения).
«Галатасарай»
«Галатасарай» тем временем неожиданно оказался на первом месте. После двух туров в активе турецкого клуба четыре очка.
В стартовом матче «Галатасарай» одержал домашнюю победу над «Лацио» — 1:0. В отличие от «Локомотива», команда Фатиха Терима достойно выглядела на фоне итальянского клуба.
Во втором туре «Галатасарай» выстоял на поле «Марселя». Встреча на «Велодроме» завершилась со счетом 0:0.
«Галатасарай» одержал только одну победу в шести предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Локомотив» можно поставить за 2.67, а на «Галатасарай» — за 2.90. Ничью предлагают за 3.55.
Судя по тому, как «Локо» провел недавние матчи, очень сомнительно, что ему удастся набрать три очка в предстоящей встрече.
У «Галатасарая» тоже хватает проблем, но у «железнодорожников» их точно больше. Тем более команде потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера.
В общем, на «Локомотив» ставить опасно.
Поэтому выбираем в данном случае самый оптимальный вариант — ставку на обе команды забьют за 1.83.