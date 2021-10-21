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    Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?

    «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.83) и ставки на Лигу Европы 21 октября 2021 года

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    «Локомотив
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против турецкого «Галатасарая» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 21 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 22:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
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    «Локомотив»

    «Локомотив» после двух туров находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Пока что в активе «железнодорожников» лишь одно очко.

    В конце сентября «Локомотив» без шансов уступил на выезде «Лацио» (0:2). Вскоре после этого матча руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Николича. Но это решение не было связано с результатом матча в Риме.

    Вскоре «Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. В первом матче под руководством немецкого специалиста «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином». И тут важно, что столичный клуб отыгрался со счета 0:2, забив второй мяч на последней минуте.

    Безвыигрышная серия «Локомотива» составляет уже шесть матчей (четыре ничьи и два поражения).

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» тем временем неожиданно оказался на первом месте. После двух туров в активе турецкого клуба четыре очка.

    В стартовом матче «Галатасарай» одержал домашнюю победу над «Лацио» — 1:0. В отличие от «Локомотива», команда Фатиха Терима достойно выглядела на фоне итальянского клуба.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Во втором туре «Галатасарай» выстоял на поле «Марселя». Встреча на «Велодроме» завершилась со счетом 0:0.

    «Галатасарай» одержал только одну победу в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Локомотив» можно поставить за 2.67, а на «Галатасарай» — за 2.90. Ничью предлагают за 3.55.

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    Судя по тому, как «Локо» провел недавние матчи, очень сомнительно, что ему удастся набрать три очка в предстоящей встрече.

    У «Галатасарая» тоже хватает проблем, но у «железнодорожников» их точно больше. Тем более команде потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера.

    В общем, на «Локомотив» ставить опасно.

    Поэтому выбираем в данном случае самый оптимальный вариант — ставку на обе команды забьют за 1.83.

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    «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
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