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    Третья виктория «Црвены Звезды»?

    «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Лига Европы, 21 октября 2021 года

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    Игроки «Црвены Звезды»
    «Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 21 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Мидтьюлланн»

    «Мидтьюлланн» начал групповой турнир Лиги Европы неудачно. Все-таки лишь один набранный пункт видится как однозначный провал.

    Последняя неудача в матче с «Брагой» получилась показательной. Датская оборона явно не справилась с натиском соперника (3:1).

    В последнем матче своего чемпионата «Мидтьюлланн» сыграл вничью. Паритет с «Норшелланном» (2:2) вышел боевым.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В своем чемпионате команда лидирует, опережая ближайшего конкурента на 3 очка. Пора налаживать дела и в Лиге Европы.

    «Црвена Звезда»

    В чемпионате Сербии эта команда традиционно борется за чемпионство с «Партизаном». Пока «Црвена Звезда» отстает, но еще имеет шансы на титул.

    Зато старт в групповом турнире Лиге Европы белградцам удался. Команда в двух матчах набрала максимальные шесть очков.

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    • «Црвена Звезда» в предыдущем поединке на выезде переиграла «Лудогорец» (0:1). Наверняка с такой же задачей команда отправится в Данию.

    Отлично проявляет себя Гелор Канга. Некогда выступавший в «Ростове», этот хавбек может как организовать момент для партнеров, так и самолично завершить атаку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Црвена Звезда» — за 3.00.

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    Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, что явно не прибавляет им уверенности.

    «Црвена Звезда» наверняка сыграет в привычном стиле, и вполне способна добыть третью победу в турнире.

    Сербы решительно настроены побороться за досрочный триумф в группе, к тому же весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 3.00.

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    «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Третья виктория «Црвены Звезды»?
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