«Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» начал групповой турнир Лиги Европы неудачно. Все-таки лишь один набранный пункт видится как однозначный провал.

Последняя неудача в матче с «Брагой» получилась показательной. Датская оборона явно не справилась с натиском соперника (3:1).

В последнем матче своего чемпионата «Мидтьюлланн» сыграл вничью. Паритет с «Норшелланном» (2:2) вышел боевым.

Все прогнозы на Лигу Европы

В своем чемпионате команда лидирует, опережая ближайшего конкурента на 3 очка. Пора налаживать дела и в Лиге Европы.

«Црвена Звезда»

В чемпионате Сербии эта команда традиционно борется за чемпионство с «Партизаном». Пока «Црвена Звезда» отстает, но еще имеет шансы на титул.

Зато старт в групповом турнире Лиге Европы белградцам удался. Команда в двух матчах набрала максимальные шесть очков.

«Црвена Звезда» в предыдущем поединке на выезде переиграла «Лудогорец» (0:1). Наверняка с такой же задачей команда отправится в Данию.

Отлично проявляет себя Гелор Канга. Некогда выступавший в «Ростове», этот хавбек может как организовать момент для партнеров, так и самолично завершить атаку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Црвена Звезда» — за 3.00.

Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, что явно не прибавляет им уверенности.

«Црвена Звезда» наверняка сыграет в привычном стиле , и вполне способна добыть третью победу в турнире.

Сербы решительно настроены побороться за досрочный триумф в группе, к тому же весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 3.00.