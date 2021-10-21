«Мидтьюлланн»
«Мидтьюлланн» начал групповой турнир Лиги Европы неудачно. Все-таки лишь один набранный пункт видится как однозначный провал.
Последняя неудача в матче с «Брагой» получилась показательной. Датская оборона явно не справилась с натиском соперника (3:1).
В последнем матче своего чемпионата «Мидтьюлланн» сыграл вничью. Паритет с «Норшелланном» (2:2) вышел боевым.
В своем чемпионате команда лидирует, опережая ближайшего конкурента на 3 очка. Пора налаживать дела и в Лиге Европы.
«Црвена Звезда»
В чемпионате Сербии эта команда традиционно борется за чемпионство с «Партизаном». Пока «Црвена Звезда» отстает, но еще имеет шансы на титул.
Зато старт в групповом турнире Лиге Европы белградцам удался. Команда в двух матчах набрала максимальные шесть очков.
«Црвена Звезда» в предыдущем поединке на выезде переиграла «Лудогорец» (0:1). Наверняка с такой же задачей команда отправится в Данию.
Отлично проявляет себя Гелор Канга. Некогда выступавший в «Ростове», этот хавбек может как организовать момент для партнеров, так и самолично завершить атаку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Црвена Звезда» — за 3.00.
Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, что явно не прибавляет им уверенности.
Сербы решительно настроены побороться за досрочный триумф в группе, к тому же весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 3.00.